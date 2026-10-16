Как Германия усилит Tomahawk украинскими «Барсами» и где Украина уже применяла эти ракеты

Германия планирует дополнить американские крылатые ракеты Tomahawk более дешевыми средствами дальнего поражения, среди которых рассматриваются украинские ракеты-дроны «Барс». Бундесвер хочет получить новое вооружение уже в 2027 году, чтобы иметь возможность наносить массированные удары на большие расстояния. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на немецкое издание hartpunkt, пишет УНН.

Детали

По словам представителя руководства Бундесвера Кристиана Фройдинга, Германия стремится создать наземные средства поражения целей на расстоянии до 1500 км. Среди перспективных вариантов, по информации журналистов, рассматриваются украинский «Барс» и американская ракета Anthem.

В то же время Берлин планирует приобрести 400 ракет Tomahawk и 3 батареи пусковых установок Typhon. Сочетание дорогих крылатых ракет с более дешевыми средствами позволит увеличить количество одновременных ударов и усложнить работу противовоздушной обороны противника.

Где Украина уже использовала «Барс»

Несмотря на то, что Германия лишь готовится получить украинские ракеты-дроны, Силы обороны Украины уже применяют их против российских военных объектов.

В частности, 17 мая 2026 года Генеральный штаб ВСУ сообщил об использовании RS-1 «Барс» вместе с другими украинскими беспилотниками для ударов по целям в московской области. Ранее также сообщалось о применении реактивных «Барсов» во время атак на военные предприятия россии.

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Украинская разработка относится к классу относительно недорогих средств дальнего поражения. Именно возможность их массового применения делает такие ракеты интересными для Бундесвера.

В июле Украина и Германия подписали соглашение о совместном производстве «Барсов». Оно позволит немецкой стороне производить эти ракеты для собственных нужд.

В то же время окончательного решения о принятии «Барсов» на вооружение Бундесвера еще нет. Перед возможными закупками украинские ракеты должны пройти необходимые проверки.

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