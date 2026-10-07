Чем сбивать реактивные дроны: эксперты объяснили, как Украина адаптирует оружие к новым угрозам

Украинские оборонные компании работают в режиме тишины и не спешат рассказывать, какое оружие и его модификации разрабатывают. Часто о новых решениях становится известно уже на этапе испытаний или применения. Одним из таких проектов может стать новая конфигурация FP-1/FP-2, которую Quantum WIY Industries представила в рамках сотрудничества компаний Quantum Systems и Fire Point. Что это может дать Украине и почему способность быстро модифицировать уже существующее оружие является критически важной в технологической гонке с россией, разбирался УНН.

Детали

Большинство украинских оборонных компаний работает в режиме чрезвычайно высокого уровня секретности. И это, с одной стороны, связано с необходимостью не предоставлять информацию врагу, чтобы он не успел разработать решения противодействия… Поэтому, когда неожиданно появляется информация о какой-либо разработке, о которой ранее вообще не было публичных анонсов, это не означает, что она возникла буквально вчера. Часто компании параллельно работают над большим количеством различных проектов, часть из которых так и не доходит до серийного производства - объяснил УНН Богдан Долинце, авиационный эксперт, соучредитель defence-hub.

Концепция возможной модификации FP-1/FP-2 с восемью дронами-перехватчиками SPYS. Изображение взято из X-аккаунта Drone Wars.

В случае с модификацией FP-1/FP-2 речь идет о концепции, согласно которой под каждым крылом беспилотника размещают по четыре дрона-перехватчика SPYS — всего восемь. Главное преимущество такой конфигурации — возможность запускать перехватчики с воздуха.

По замыслу, FP-1/FP-2 могут доставлять SPYS в нужный район и на необходимую высоту, не расходуя ресурс самих перехватчиков на подлет от наземной точки запуска. Авиационный эксперт Валерий Романенко объясняет, что такой подход позволит расширить зону применения перехватчиков.

Что касается концепции, согласно которой FP-1 и FP-2 могут быть носителями дронов-перехватчиков и запускать до восьми перехватчиков против реактивных дронов, то в целом она интересна. Почему? Потому что, во-первых, это резко увеличивает дальность применения таких дронов. Им не нужно тратить топливо на подъем и полет на достаточно большую дальность. По сути, воздушная платформа поднимает их на достаточно большую высоту - объяснил авиационный эксперт Валерий Романенко.

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Перехват "Герани-5"

Отметим, во время презентации перехватчика SPYS в июле WIY Drones заявляла, что он способен поражать цели, движущиеся со скоростью до 600 км/ч. Для этого компания, в частности, работала над алгоритмом перехвата на встречном курсе. В сентябре появилось первое подтвержденное применение SPYS против российского реактивного ударного беспилотника "Герань-5".

Перехват российского реактивного БПЛА "Герань-5" дроном SPYS. Видео: WIY Drones.

Этот реактивный российский БПЛА стал новой угрозой для украинских городов: он значительно быстрее предыдущих модификаций "Гераней", из-за чего его сложнее перехватывать. "Герань-5" имеет трубчатый фюзеляж и по своим характеристикам уже больше напоминает дешевую крылатую ракету, чем классический дальнобойный дрон, отметил старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Фабиан Гоффман.

Как сообщил изданию The Kyiv Independent на условиях анонимности старший инженер одной из оборонных компаний, "Герань-5" летит примерно на 150 км/ч быстрее реактивной "Герани-4". Из-за этого меняется и сама логика перехвата: вместо того чтобы догонять цель сзади, перехватчик нужно выводить ей навстречу, что значительно усложняет задачу.

По данным украинской разведки, "Герань-5" может нести боевую часть массой около 90 кг. Китайский турбореактивный двигатель для такого дрона оценивают примерно в 40 тысяч долларов, а стоимость всего аппарата — примерно в 115 тысяч долларов. Для сравнения, старые поршневые модификации могли стоить около 30 тысяч долларов.

При этом Россия быстро наращивает применение реактивных дронов. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат отмечает, что в отдельные дни реактивными могут быть до двух третей всех запущенных Россией беспилотников. Объёмы производства также растут — противник уже способен производить около 3000 реактивных «Гераней-4» и «Гераней-5» в месяц.

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Проблема для Украины — в сложности их перехвата. Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина сбивает около 57% реактивных ударных дронов, назвав этот показатель «значительно меньшим, чем необходимо». Именно поэтому поиск новых средств противодействия таким целям сейчас становится одной из ключевых задач для украинского ОПК.

Сейчас мы уже видим информацию о том, что как минимум пять производителей предложили свои решения для противодействия реактивным ударным дронам. Ещё как минимум 50 украинских компаний разрабатывают решения для противодействия таким целям. Но если говорить именно о массовом применении, то, вероятно, мы увидим его не раньше чем через ещё три-четыре месяца. После этапа разработки необходимо время для масштабирования производства, обучения персонала и, в том числе, подбора соответствующей тактики применения — объяснил Долинце.

Однако даже после появления эффективного противодействия реактивным дронам технологическая гонка не остановится: Украина найдёт способ их сбивать, а Россия в ответ попытается снова усовершенствовать своё оружие.

Это означает, что после того, как будут разработаны перехватчики и процент сбития реактивных дронов достигнет примерно 90–95%, мы также увидим, что противник очень быстро попытается усовершенствовать своё решение. Речь идёт о нескольких месяцах. Мы увидим следующий этап скорости. То есть это уже будет не 400–650 км/ч, а, вероятно, 750–800, возможно, даже 900 км/ч, что, в принципе, сопоставимо со скоростью обычных крылатых ракет — добавил авиационный эксперт.

Фактически речь идёт о постоянной эволюции уже созданных систем: платформа, которая изначально разрабатывалась для одной задачи, может выполнять новые функции в соответствии с тем, как меняется противник. В условиях, когда новые средства нападения и противодействия им появляются с интервалом в несколько месяцев, способность быстро модернизировать имеющееся оружие является ключевым условием для того, чтобы не проиграть технологическую гонку противнику.

Я считаю, что Fire Point в данном случае демонстрирует очень правильный подход — не просто создавать отдельный дрон под каждую задачу, а использовать уже имеющиеся платформы и искать для них новые способы применения. Это позволяет быстрее адаптироваться к изменению ситуации на поле боя — подытожил Валерий Романенко.

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