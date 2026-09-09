В Европе запускают производство украинских ракето-дронов «Барс» с дальностью до 1000 км
Киев • УНН
Европейское производство «Барсов» должно стартовать в ближайшее время, а первые изделия ожидаются 10 октября. Дрон летит на расстояние до 1000 км.
В Европе в ближайшее время должно заработать новое производство украинских ракето-дронов «Барс», которые уже используются Силами обороны для нанесения дальних ударов. Первые изделия с новой площадки должны начать поступать в Украину уже с 10 октября, сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
По данным издания, «Барс» уже является одним из самых массовых украинских ракето-дронов своего класса. Известно, что во время отдельных операций одновременно применялись около 100 таких аппаратов.
Новое производство должно увеличить темпы выпуска, однако главным ограничением остаются малогабаритные турбореактивные двигатели. Украинские производители в значительной степени зависят от небольшого количества европейских компаний, которые выпускают такие двигатели ограниченными партиями.
Главная проблема — не только количество, но и сроки поставок
Как отмечает Defense Express, даже после увеличения производства в Европе доступность двигателей остается узким местом. Проблема касается как готовых силовых установок, так и отдельных компонентов для них.
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В то же время разработчик «Барса» уже создал собственный малогабаритный турбореактивный двигатель, который прошел финальные испытания. В перспективе это может уменьшить зависимость от импортных комплектующих и позволить масштабировать производство.
Для чего будут использоваться
Такие двигатели нужны не только для дальнобойных ракето-дронов, но и для реактивных дронов-перехватчиков, которые могут применяться против российских реактивных беспилотников.
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Разработка «Барса» продолжается с 2023 года. За это время было создано более 40 модернизаций и итераций платформы.
В настоящее время ракето-дрон может иметь дальность полета до 1000 км, боевую часть массой до 60 кг и скорость более 700 км/ч. Конструкция является модульной, поэтому запас топлива и масса боевой части могут изменяться в зависимости от задачи.
На финальном участке полета «Барс» может наводиться на цель с помощью машинного зрения или вручную через онлайн-управление.
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