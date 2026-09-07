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Украинская компания оказалась среди победителей конкурса НАТО по блокированию аэродромов противника

Киев • УНН

 • 1206 просмотра

Победителями конкурса НАТО Persistent Airfield Denial стали команды из Чехии, Польши и Украины. Их решения протестируют и апробируют в бою.

Украинская компания оказалась среди победителей конкурса НАТО по блокированию аэродромов противника

Компании из Чехии, Польши и Украины стали победителями конкурса инноваций Persistent Airfield Denial (Постоянная блокировка аэродромов противника), проведённого Командованием НАТО по трансформации и Совместным центром НАТО–Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC), передаёт УНН со ссылкой на Минобороны.

Ключевая особенность Persistent Airfield Denial — боевой опыт Украины 

Как отметили в Минобороны, особый фокус Persistent Airfield Denial — на автономности решений, возможности их масштабирования, их устойчивости к средствам РЭБ, а также способности работать в условиях ограниченного доступа к системам навигации и связи.

Ключевой особенностью челленджа стало привлечение украинского боевого опыта к оценке предложенных технологий. Оценивались новизна решений и возможность их применения в современной боевой среде.

Какие решения представили победители Persistent Airfield Denial

Первое место заняла чешская команда LPP Holding, представившая дальнобойное решение, рассчитанное на работу с минимальной зависимостью от внешнего управления.

Второе место присудили инноваторам из Польши с комплексным предложением заранее спланированного поражения элементов аэродромной инфраструктуры противника.

Третье место заняли разработчики из Украины, предложившие модуль искусственного интеллекта для наведения на цель. Решение должно повысить автономность и точность систем поражения.

60 заявок на конкурс — 9 команд в финале 

Организаторы получили на конкурс более 60 заявок. Во время финала челленджа в Варшаве (Польша) свои решения представили девять команд.

В состав экспертов и членов жюри от Украины вошли представители ВСУ и Министерства обороны Украины, в частности Командования Воздушных сил, Сил беспилотных систем, подразделения Национальной гвардии Украины "Омега", других формирований Сил обороны Украины.

От НАТО предложения финалистов оценивали представители командований Альянса, а также Акселератора оборонных инноваций NATO DIANA.

Следующим этапом станет тестирование и боевая апробация решений, что позволит оценить их эффективность и потенциал для дальнейшего масштабирования, резюмировали в Минобороны.

Украина накануне «Рамштайна» передала НАТО список срочных потребностей в средствах ПВО07.09.26, 12:32 • 3542 просмотра

Антонина Туманова

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