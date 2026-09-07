Украинская компания оказалась среди победителей конкурса НАТО по блокированию аэродромов противника
Киев • УНН
Победителями конкурса НАТО Persistent Airfield Denial стали команды из Чехии, Польши и Украины. Их решения протестируют и апробируют в бою.
Компании из Чехии, Польши и Украины стали победителями конкурса инноваций Persistent Airfield Denial (Постоянная блокировка аэродромов противника), проведённого Командованием НАТО по трансформации и Совместным центром НАТО–Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC), передаёт УНН со ссылкой на Минобороны.
Ключевая особенность Persistent Airfield Denial — боевой опыт Украины
Как отметили в Минобороны, особый фокус Persistent Airfield Denial — на автономности решений, возможности их масштабирования, их устойчивости к средствам РЭБ, а также способности работать в условиях ограниченного доступа к системам навигации и связи.
Ключевой особенностью челленджа стало привлечение украинского боевого опыта к оценке предложенных технологий. Оценивались новизна решений и возможность их применения в современной боевой среде.
Какие решения представили победители Persistent Airfield Denial
Первое место заняла чешская команда LPP Holding, представившая дальнобойное решение, рассчитанное на работу с минимальной зависимостью от внешнего управления.
Второе место присудили инноваторам из Польши с комплексным предложением заранее спланированного поражения элементов аэродромной инфраструктуры противника.
Третье место заняли разработчики из Украины, предложившие модуль искусственного интеллекта для наведения на цель. Решение должно повысить автономность и точность систем поражения.
60 заявок на конкурс — 9 команд в финале
Организаторы получили на конкурс более 60 заявок. Во время финала челленджа в Варшаве (Польша) свои решения представили девять команд.
В состав экспертов и членов жюри от Украины вошли представители ВСУ и Министерства обороны Украины, в частности Командования Воздушных сил, Сил беспилотных систем, подразделения Национальной гвардии Украины "Омега", других формирований Сил обороны Украины.
От НАТО предложения финалистов оценивали представители командований Альянса, а также Акселератора оборонных инноваций NATO DIANA.
Следующим этапом станет тестирование и боевая апробация решений, что позволит оценить их эффективность и потенциал для дальнейшего масштабирования, резюмировали в Минобороны.
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