Украина накануне «Рамштайна» передала НАТО список срочных потребностей в средствах ПВО
Киев • УНН
Перед заседанием «Рамштайн» Украина передала НАТО перечень потребностей в ПВО и ПРО. Киев призвал союзников оперативно предоставить дополнительные системы.
Накануне заседания в формате «Рамштайн» Украина передала НАТО список неотложных потребностей в средствах противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом по итогам внеочередного заседания Совета Украина—НАТО на уровне постоянных представителей сообщает Минобороны, пишет УНН.
Детали
Заседание, созванное по инициативе Украины, состоялось накануне встречи в формате «Рамштайн» 8 сентября. Ее центральным вопросом станет усиление украинской ПВО и ПРО.
На заседании председательствовал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев вместе с заместителем главнокомандующего Вооруженными силами Украины бригадным генералом Сергеем Собко представили союзникам детальную оценку актуальных воздушных угроз.
Украинская сторона передала перечень приоритетных и неотложных потребностей в средствах ПВО и ПРО.
По итогам заседания Украина призвала союзников оперативно предоставить дополнительные возможности ПВО и ПРО, которые напрямую связаны с защитой жизни украинцев.
Украина также призвала партнеров до конца года мобилизовать ресурсы, необходимые для выполнения задекларированного НАТО уровня военной поддержки Украины в размере 70 млрд евро.
Хмара и Рютте обсудили подготовку к "Рамштайну", главный фокус — ПВО и финансирование Сил обороны05.09.26, 21:18 • 4288 просмотров