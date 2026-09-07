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Украина накануне «Рамштайна» передала НАТО список срочных потребностей в средствах ПВО

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Перед заседанием «Рамштайн» Украина передала НАТО перечень потребностей в ПВО и ПРО. Киев призвал союзников оперативно предоставить дополнительные системы.

Украина накануне «Рамштайна» передала НАТО список срочных потребностей в средствах ПВО

Накануне заседания в формате «Рамштайн» Украина передала НАТО список неотложных потребностей в средствах противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом по итогам внеочередного заседания Совета Украина—НАТО на уровне постоянных представителей сообщает Минобороны, пишет УНН.

Детали

Заседание, созванное по инициативе Украины, состоялось накануне встречи в формате «Рамштайн» 8 сентября. Ее центральным вопросом станет усиление украинской ПВО и ПРО.

На заседании председательствовал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев вместе с заместителем главнокомандующего Вооруженными силами Украины бригадным генералом Сергеем Собко представили союзникам детальную оценку актуальных воздушных угроз.

Украинская сторона передала перечень приоритетных и неотложных потребностей в средствах ПВО и ПРО.

По итогам заседания Украина призвала союзников оперативно предоставить дополнительные возможности ПВО и ПРО, которые напрямую связаны с защитой жизни украинцев.

Украина также призвала партнеров до конца года мобилизовать ресурсы, необходимые для выполнения задекларированного НАТО уровня военной поддержки Украины в размере 70 млрд евро.

Хмара и Рютте обсудили подготовку к "Рамштайну", главный фокус — ПВО и финансирование Сил обороны05.09.26, 21:18 • 4288 просмотров

Ольга Розгон

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