Україна напередодні "Рамштайну"передала НАТО список нагальних потреб у засобах ППО
Київ • УНН
Перед засіданням «Рамштайн» Україна передала НАТО перелік потреб у ППО та ПРО. Київ закликав союзників швидко надати додаткові системи.
Україна напередодні засідання у форматі "Рамштайн" передала НАТО список нагальних потреб у засобах протиповітряної та протиракетної оборони. Про це за результатами позачергового засідання Ради Україна-НАТО на рівні постійних представників повідомляє Міноборони, пише УНН.
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Засідання, яке скликали за ініціативою України, відбулося напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн" 8 вересня. Її центральним питанням буде посилення української ППО та ПРО.
На засіданні головував генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв разом із заступником головнокомандувача Збройних Сил України бригадним генералом Сергієм Собком представили союзникам детальну оцінку актуальних повітряних загроз.
Українська сторона передала перелік пріоритетних і нагальних потреб у засобах ППО та ПРО.
За підсумками засідання Україна закликала союзників швидко надати додаткові спроможності ППО та ПРО, які напряму пов’язані із захистом життя українців.
Україна також закликала партнерів до кінця року мобілізувати ресурси, необхідні для виконання задекларованого НАТО рівня військової підтримки Україні у 70 млрд євро.
Хмара і Рютте обговорили підготовку до "Рамштайну", головний фокус - ППО та фінансування Сил оборони05.09.26, 21:18 • 4286 переглядiв