Тейлор Свіфт показала рідкісні кадри з поїздки з Тревісом Келсі до його рідного міста

Тейлор Свіфт поділилася рідкісними особистими кадрами з поїздки зі своїм чоловіком Тревісом Келсі до Клівленда, де він виріс. Відео співачка використала для кліпу з текстом нової пісні "Cleveland!", повідомляє E! News, пише УНН.

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На одному з кадрів Свіфт зняла Келсі за кермом автомобіля дорогою до центру Клівленда. Також вона показала місцеві вулиці та середню школу Cleveland Heights, де навчався спортсмен.

"Cleveland!" увійшла до розширеного видання альбому "The Life of a Showgirl: The Encore", яке вийшло 25 вересня.

Свіфт присвятила пісню їхнім стосункам

У композиції 36-річна співачка розповідає про стосунки з Келсі та називає його "коханням свого життя".

Пісня також відсилає до рідного міста спортсмена та їхньої спільної поїздки до Огайо. За даними E! News, у березні 2026 року Келсі придбав нерухомість біля озера в районі Клівленда за 5,35 млн доларів.

Свіфт і Келсі одружилися в липні 2026 року.

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