У Німеччині заявили, що участь путіна у саміті G20 може започаткувати переговори про припинення війни в Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у п’ятницю заявив, що участь президента росії владіміра путіна у зустрічі G20 може стати початком "серйозних переговорів" щодо припинення повномасштабного вторгнення росії в Україну. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Президент США Дональд Трамп запросив російського президента на наступний саміт G20, який запланований на грудень у Маямі.

Багато лідерів, зокрема прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, висловили серйозні застереження щодо цього запрошення.

Однак Вадефуль під час пресконференції зі своєю канадською колегою в Оттаві висловив більш оптимістичну позицію.

Це справді стане лакмусовим папірцем, зокрема й для владіміра путіна, щодо готовності вести переговори. Тож такими можливостями потрібно користуватися. Ми неодноразово закликали російський уряд і путіна сісти за стіл переговорів. І якщо така можливість з’явиться, то, можливо, це стане принаймні початком серйозних переговорів - сказав він.

Водночас він додав, що необхідною умовою для змістовного діалогу має бути припинення вогню на час переговорів.

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Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що була здивована запрошенням Трампа путіну, але додала, що Канада все одно братиме участь у саміті, оскільки саме це, за її словами, і є "справжньою дипломатією".

Заяви Вадефуля відрізнялися від офіційної позиції його уряду. Речник канцлера Фрідріха Мерца Штефан Корнеліус раніше цього тижня заявив, що "німецький уряд не розглядає відносини з росією як звичайні" та що Берлін координує спільну відповідь зі своїми партнерами.

Міністерство закордонних справ Німеччини не одразу відповіло на запит про коментар.

Як зазначає видання, запрошення Білого дому стало останньою спробою США повернути москву до міжнародного дипломатичного поля та може призвести до першої особистої участі путіна у саміті G20 з 2019 року.

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