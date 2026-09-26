U2 відсвяткував 50-річчя концертом у школі, де починався їхній шлях

Гурт U2 відзначив 50-річчя концертом у рідній школі в Ірландії, де розпочався шлях музикантів. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

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"Рівно через 50 років після свого створення гурт U2 повернувся до Дубліна, щоб дати концерт у школі, де його учасники познайомилися", - пише видання.

Вокаліст гурту Боно (справжнє ім’я Пол Девід Г'юсон) під час виходу на сцену вигукнув: "Ми втекли з лабораторії, як вам цей експеримент?".

Учні школи Mount Temple Comprehensive, можливо, ще й не народилися, коли U2 були одним з найпопулярніших гуртів у світі, але вони зустріли їх як героїв, розмахуючи плакатами з написами: "Я люблю U2", "Прекрасний день - немає школи" та "Боно, моя мама передає привіт".

Гурт порадував їх підбіркою пісень з усього творчого доробку, що включала такі хіти, як "I Will Follow", "Vertigo" та "With Or Without You", а також їхній останній сингл "Silencio".

Поки гурт виступав на сцені, вчителі знімали учнів, які вилізли на плечі своїх однокласників, а потім, захопившись моментом, самі почали танцювати разом із ними.

Дивлячись з тієї самої сцени, на якій U2 дебютували в 1976 році, Боно не зміг стримати емоцій.

"Дякую за, е-е… Так… Я не… Вау", - сказав фронтмен, на мить втративши дар мови.

Історія гурту U2 розпочалася в тих самих залах і коридорах п’ять десятиліть тому, коли 14-річний Ларрі Маллен-молодший прикріпив до шкільної дошки оголошень написану від руки записку: "Барабанщик шукає музикантів для створення гурту".

Прослуховування відбулося через кілька днів, 25 вересня 1976 року, на кухні батьків Ларрі.

Спочатку гурт називався "Feedback", потім - "The Hype", а під назвою U2 вони підкорили світ, перетворившись із заїждженого панк-колективу на рок-титанів, що заповнюють стадіони, чиї грандіозні ідеї та величні гімни привабили мільйони шанувальників і майже стільки ж критиків.

Нагадаємо

Гурт U2 офіційно анонсував вихід свого першого альбому з новим матеріалом майже за десять років під назвою Carnaval de Luz, який вийде 13 листопада.