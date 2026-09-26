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Сили оборони уразили Ільський НПЗ та завод компонентів для ракет у рф - Зеленський

Київ • УНН

 • 1368 перегляди

Сили оборони в ніч на 26 вересня уразили низку російських об’єктів, зокрема Ільський НПЗ.

Сили оборони уразили Ільський НПЗ та завод компонентів для ракет у рф - Зеленський

Сили оборони в ніч на 26 вересня завдали нових ударів по об’єктах російської військової інфраструктури. Зокрема у краснодарському регіоні уражено Ільський НПЗ, а у ростовському регіоні завод, що забезпечує окупантів компонентами для ракет та артилерії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський 26 вересня, пише УНН.

Щодня відповідаємо агресору на його терор проти наших людей і нашої країни. Є нові результати далекобійних відповідей від наших воїнів. Цієї ночі уражено Ільський НПЗ у краснодарському регіоні. Також у ростовському регіоні спрацювала наша далекобійна сила: уражено завод, що забезпечує окупантів компонентами для ракет та артилерії, і комплекс "Панцир-С2". Були застосування наших санкцій і по логістичних обʼєктах, що працюють на цю війну. Є результати в Чорному морі

- повідомив Володимир Зеленський.

Президент подякував воїнам СБУ, СОУ та ВМС за влучність.

У той час українська оборонна компанія Fire Point повідомила, що Ільський НПЗ був уражений безпілотниками FP-1.

"На території заводу фіксували пожежу. Потужність підприємства становить понад 6,6 млн тонн нафти на рік", - зазначили у компанії.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження Ільського НПЗ. Це підприємство здійснює приймання, зберігання та переробку вуглеводневої сировини, виробляє та відвантажує нафтопродукти. Продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил рф.

Три підприємства російського ВПК і два НПЗ - у Генштабі розкрили важливість нових уражень25.09.26, 15:01 • 4778 переглядiв

Євген Царенко

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