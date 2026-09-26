Сили оборони уразили Ільський НПЗ та завод компонентів для ракет у рф - Зеленський

Сили оборони в ніч на 26 вересня завдали нових ударів по об’єктах російської військової інфраструктури. Зокрема у краснодарському регіоні уражено Ільський НПЗ, а у ростовському регіоні завод, що забезпечує окупантів компонентами для ракет та артилерії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський 26 вересня, пише УНН.

Щодня відповідаємо агресору на його терор проти наших людей і нашої країни. Є нові результати далекобійних відповідей від наших воїнів. Цієї ночі уражено Ільський НПЗ у краснодарському регіоні. Також у ростовському регіоні спрацювала наша далекобійна сила: уражено завод, що забезпечує окупантів компонентами для ракет та артилерії, і комплекс "Панцир-С2". Були застосування наших санкцій і по логістичних обʼєктах, що працюють на цю війну. Є результати в Чорному морі