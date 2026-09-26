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Силы обороны поразили Ильский НПЗ и завод компонентов для ракет в рф - Зеленский

Киев • УНН

 • 3878 просмотра

Силы обороны в ночь на 26 сентября поразили ряд российских объектов, в частности Ильский НПЗ.

Силы обороны поразили Ильский НПЗ и завод компонентов для ракет в рф - Зеленский

Силы обороны в ночь на 26 сентября нанесли новые удары по объектам российской военной инфраструктуры. В частности, в Краснодарском регионе поражён Ильский НПЗ, а в Ростовском регионе — завод, обеспечивающий оккупантов компонентами для ракет и артиллерии. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский 26 сентября, пишет УНН.

Ежедневно отвечаем агрессору на его террор против наших людей и нашей страны. Есть новые результаты дальнобойных ответов наших воинов. Этой ночью поражён Ильский НПЗ в Краснодарском регионе. Также в Ростовском регионе сработала наша дальнобойная сила: поражён завод, обеспечивающий оккупантов компонентами для ракет и артиллерии, и комплекс "Панцирь-С2". Были применения наших санкций и по логистическим объектам, работающим на эту войну. Есть результаты в Чёрном море

- сообщил Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил воинов СБУ, СОУ и ВМС за меткость.

Тем временем украинская оборонная компания Fire Point сообщила, что Ильский НПЗ был поражён беспилотниками FP-1.

"На территории завода зафиксировали пожар. Мощность предприятия составляет более 6,6 млн тонн нефти в год", - отметили в компании.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении Ильского НПЗ. Это предприятие осуществляет приём, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция предприятия используется, в частности, для обеспечения потребностей вооружённых сил рф.

Три предприятия российского ВПК и два НПЗ - в Генштабе раскрыли важность новых поражений25.09.26, 15:01 • 4798 просмотров

Евгений Царенко

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