Силы обороны поразили Ильский НПЗ и завод компонентов для ракет в рф - Зеленский
Киев • УНН
Силы обороны в ночь на 26 сентября поразили ряд российских объектов, в частности Ильский НПЗ.
Силы обороны в ночь на 26 сентября нанесли новые удары по объектам российской военной инфраструктуры. В частности, в Краснодарском регионе поражён Ильский НПЗ, а в Ростовском регионе — завод, обеспечивающий оккупантов компонентами для ракет и артиллерии. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский 26 сентября, пишет УНН.
Ежедневно отвечаем агрессору на его террор против наших людей и нашей страны. Есть новые результаты дальнобойных ответов наших воинов. Этой ночью поражён Ильский НПЗ в Краснодарском регионе. Также в Ростовском регионе сработала наша дальнобойная сила: поражён завод, обеспечивающий оккупантов компонентами для ракет и артиллерии, и комплекс "Панцирь-С2". Были применения наших санкций и по логистическим объектам, работающим на эту войну. Есть результаты в Чёрном море
Президент поблагодарил воинов СБУ, СОУ и ВМС за меткость.
Тем временем украинская оборонная компания Fire Point сообщила, что Ильский НПЗ был поражён беспилотниками FP-1.
"На территории завода зафиксировали пожар. Мощность предприятия составляет более 6,6 млн тонн нефти в год", - отметили в компании.
Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении Ильского НПЗ. Это предприятие осуществляет приём, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция предприятия используется, в частности, для обеспечения потребностей вооружённых сил рф.
Три предприятия российского ВПК и два НПЗ - в Генштабе раскрыли важность новых поражений25.09.26, 15:01 • 4798 просмотров