"Дипломатические отношения живы": Венгрия допускает присоединение к "Карпатской восьмёрке"
Киев • УНН
Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о возможном членстве страны в C8 после диалога и подготовки. В настоящее время Будапешт не является участником формата.
В будущем Венгрия может стать членом «Карпатской восьмёрки». Об этом в интервью Index заявила министр иностранных дел страны Анита Орбан, сообщает УНН.
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По её словам, Будапешт «рад участвовать в любом региональном и двустороннем сотрудничестве, которое служит интересам Венгрии, при этом соответствующее решение требует „предварительного диалога и соответствующей подготовки“».
Орбан рассказала, что во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке несколько раз встречалась с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
Поэтому я хотела бы чётко заявить, что дипломатические отношения живы
Она добавила, что в течение «Недели ООН» смогла решить и обсудить с Сибигой недоразумения относительно «Карпатской восьмёрки».
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Контекст
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Венгрия не является участником формата «Карпатской восьмёрки», инициированного Украиной, «по уважительным причинам», однако не объяснил их.
Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил, что в Киеве удивлены безосновательно конфронтационными заявлениями Мадяра, отметив, что Карпатская интеграционная инициатива «направлена на развитие всего нашего региона, способствуя благосостоянию, взаимосвязанности и реализации взаимовыгодных проектов в восьми карпатских странах».
Позже глава МИД Венгрии Анита Орбан уточнила, что Венгрия не присоединилась к инициативе C8, «что является фактом», при этом никакое международное энергетическое сотрудничество не может состояться без участия венгерского правительства.
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