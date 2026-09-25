Хоккеист юниорской сборной Украины Степанюк получил ранение во время атаки на Киев
Киев • УНН
Защитник U18 Назар Степанюк получил ранение во время российского обстрела Киева. В настоящее время хоккеист находится в операционной.
Защитник юниорской сборной Украины по хоккею Назар Степанюк получил ранение во время российского обстрела Киева. Об этом сообщает Федерация хоккея Украины в Facebook, передает УНН.
"Сегодня, 25 сентября, во время очередной российской атаки получил ранение Назар Степанюк, защитник херсонского "Днепра" и кандидат в юношескую сборную Украины", — говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас Назар находится в операционной.
"Держимся вместе с ним и его родными", — добавили в федерации.
Хотя в федерации не сообщили, где Назар получил ранения, в публикации указано место — Киев.
Дополнение
Назар Степанюк — защитник сборной Украины U18 и хоккейного клуба "Днепр" из Херсона. В прошлом сезоне хоккеист защищал цвета молодежной команды киевского "Сокола".
В августе Степанюк перешел играть в ХК "Днепр" — клуб, пропустивший сезон 2025/26 в национальном чемпионате. После смены команды украинец присоединился к ней на учебно-тренировочном сборе в Чехии.
Степанюк вышел на лед в матче против "Кременчуга" в Кубке Украины, где отметился одной заброшенной шайбой и передачей, однако его команда уступила со счетом 2:9.
Напомним
Число погибших в Киеве в результате российских атак 25 сентября возросло до семи, 46 пострадавших.