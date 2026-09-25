Хокеїст юніорської збірної України Степанюк зазнав поранення під час атаки на Київ
Київ • УНН
Захисник U18 Назар Степанюк отримав поранення під час російського обстрілу Києва. Нині хокеїст перебуває в операційній.
Захисник юніорської збірної України з хокею Назар Степанюк отримав поранення під час російського обстрілу Києва. Про це повідомляє Федерація хокею України у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні, 25 вересня, під час чергової російської атаки зазнав поранення Назар Степанюк, оборонець херсонського "Дніпра" та кандидат до юнацької збірної України", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що зараз Назар перебуває в операційній.
"Тримаємось разом з ним та його рідними", - додали у федерації.
Хоча у федерації не повідомили, де Назар зазнав поранень, проте у дописі вказана локація - Київ.
Доповнення
Назар Степанюк - захисник збірної України U18 та хокейного клубу "Дніпро" з Херсона. Минулого сезону хокеїст захищав кольори молодіжної команди київського "Сокола".
У серпні Степанюк перейшов грати у ХК "Дніпро", клубу, що пропустив сезон 2025/26 у національному чемпіонаті. З моменту зміни команди українець доєднався до неї на навчально-тренувальному зборі в Чехії.
Степанюк вийшов на лід у матчі проти "Кременчука" в Кубку України, де відзначився однією закинутою шайбою та передачею, однак його команда поступилася з рахунком 2:9.
Нагадаємо
Кількість загиблих у Києві внаслідок російських атак 25 вересня зросла до семи, 46 постраждалих.