рф хоче провести операцію аналогічну українській “Павутині” проти трьох країн Європи

росія хоче повторити українську операцію "Павутина" проти трьох країн Європи - Іспанії, Італії чи Франції. ЦРУ попередили про можливі атаки, повідомляє El Mundo, передає УНН.

росія готує нові атаки з використанням дронів у Європі, але цього разу вони будуть спрямовані проти середземноморських країн. Розвідувальні служби США зібрали інформацію про плани кремля щодо ескалації конфлікту та поділилися нею з урядами кількох європейських країн

Джерело у Міноборони Литви заявило виданню: ""Вони використовуватимуть дрони, запущені з моря, приховані в контейнері на судні; це зовсім не складно".

Зазначається, що обґрунтування такої ескалації вже давно лежить на столі. москва неодноразово наголошувала, що постачання зброї, розвідувальних даних та військових радників Україні робить західні країни учасниками війни та законними цілями.

Досі росія діяла нижче того, що експерти називають "порогом війни", уникаючи дій, які могли б спровокувати скоординовану реакцію НАТО, але водночас розгорнула дедалі масштабнішу кампанію саботажу проти об’єктів у країнах, що підтримують Україну, а також поодинокі інциденти, очевидно спрямовані на те, щоб перевірити межі та випробувати реакцію

Найімовірніше, росія застосує проти Іспанії, Франції чи Італії дрони "Гербера", якими щоденно тероризує Україну.

Головною метою операції з використанням "Гербер", скинутих з торгового судна, не повинно бути спричинення масштабних руйнувань. З вибуховим вантажем близько чотирьох-п'яти кілограмів, цей пристрій корисніший для закриття аеропорту, підпалу, польоту над військовою базою або демонстрації того, що росія може дістатися до європейського тилу