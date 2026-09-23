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The New York Times

Арнольд Шварценеггер знову відвідав Октоберфест і диригував оркестром

Київ • УНН

 • 2216 перегляди

Арнольд Шварценеггер 22 вересня побував на Октоберфесті із сином і супутницею. У наметі Marstall він диригував оркестром.

Арнольд Шварценеггер знову відвідав Октоберфест і диригував оркестром
Фото: Felix Hörhager dpa

Арнольд Шварценеггер знову завітав на баварський Октоберфест і навіть виступив у ролі диригента свята. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

79-річна зірка Голлівуду та ексгубернатор Каліфорнії ввечері 22 вересня відвідав найбільший у світі пивний фестиваль у Баварії разом із сином Крістофером та своєю супутницею Хізер Мілліган.

Як і минулого року, уродженець Австрії знову виступив у ролі диригента в наметі Marstall, використавши для цього дві барабанні палички.

Знаменитий "Термінатор" уже кілька разів відвідував Октоберфест, він часто приїжджає до рідної Австрії та Баварії. У 2024 році його затримали на кілька годин митні служби аеропорту Мюнхена після прибуття до Німеччини з дорогим годинником. Як пізніше з’ясувалося, він призначався для аукціону в рамках благодійного заходу.

Цього року головне баварське свято стартувало 20 вересня і завершиться 5 жовтня. Найбільший у світі фестиваль пива збирає до 6 млн відвідувачів.

Октоберфест у Мюнхені 2026: коли відкриється фестиваль, традиції та скільки коштуватиме відвідування18.09.26, 10:12 • 27660 переглядiв

Ольга Розгон

СвітУНН Lite
Арнольд Шварценеггер
благодійність
Австрія
Каліфорнія
Мюнхен
Німеччина