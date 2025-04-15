Не випадковість: Руслан Кравченко повідомив, що податкова другий місяць перевиконує план надходжень

ДПС України перевиконала план надходжень у січні-лютому на 21,9 млрд грн, що становить +16,5% від плану. До загального фонду держбюджету у лютому надійшло 78,8 млрд грн від податкових платежів.