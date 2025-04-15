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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24689 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 151658 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 133786 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136373 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132688 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133181 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195616 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77420 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164517 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116634 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Спікерка Верхньої палати парламенту Австрії вперше прибула до України

Андреа Едер-Ґічталер прибула в Україну на запрошення віцеспікера ВР Олени Кондратюк. Візит є важливим жестом солідарності на тлі атак рф на українські міста.

Політика • 14 квітня, 14:11 • 8892 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

Угорщина та Словаччина потерпають від ящуру, що призвело до закриття кордонів з сусідніми країнами. Влада намагається стримати поширення хвороби серед худоби.

Новини Світу • 13 квітня, 13:46 • 11198 перегляди

У Європі зростає радикалізація дітей через онлайн-контен

В Європі зростає загроза радикалізації дітей через онлайн-контент. Екстремісти використовують порно, сцени насильства та соцмережі для впливу на підлітків, що призводить до спроб терактів.

Новини Світу • 13 квітня, 12:12 • 7208 перегляди

Автомати Калашникова, гранати, штурмові гвинтівки: у Європі ліквідовано мережу контрабанди зброї

Міжнародна операція викрила мережу з незаконного обігу зброї. Зловмисники постачали автомати Калашникова та гранати французьким кримінальним угрупованням, затримано сім підозрюваних.

Кримінал та НП • 12 квітня, 03:40 • 4498 перегляди

Спалах ящуру в Угорщині: ветслужба почала розслідування

В Угорщині розпочали розслідування спалаху ящуру, підозрюючи неприродне походження вірусу. Влада вживає суворих заходів, щоб запобігти повторенню епідемії 2001 року.

Новини Світу • 10 квітня, 09:33 • 10509 перегляди

Трамп хоче, щоб Європа платила більше за газ, а ЄС хоче витрачати менше: Politico розповіло деталі

Євросоюз планує зменшити цільові показники закупівель газу, ігноруючи вимоги США щодо імпорту на 350 млрд доларів. Це рішення прийнято на тлі економічних проблем та мит Трампа.

Економіка • 9 квітня, 10:00 • 8515 перегляди

Житло в ЄС стрімко дорожчає: ціни на купівлю зросли на 5%, оренда – на понад 3%

З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).

Новини Світу • 9 квітня, 08:13 • 10173 перегляди

Зеленський про удар по Кривому Рогу і реакцію США: бояться слова "російська"

Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.

Війна • 5 квітня, 12:00 • 21821 перегляди

Поки Інтерпол відхилив запит на затримання лідера боснійських сербів, Додіку заборонили в'їзд до низки країн

Австрія та Німеччина запровадили обмеження на в'їзд для Мілорада Додіка. Інтерпол відхилив запит на його арешт, попри міжнародний ордер через звинувачення у сепаратизмі.

Новини Світу • 3 квітня, 15:31 • 11387 перегляди

Жіноча збірна України U-19 не змогла вчасно вилетіти на матч відбору Євро-2025: всі деталі

Українська молодіжна збірна не отримала вчасно британські візи. УЄФА відмовив у переносі матчу через щільний графік, результат визначить регламент.

Спорт • 2 квітня, 18:25 • 14893 перегляди

Укрзалізниця: обговорюється запуск нового сполучення Київ-Відень

Україна та Австрія планують запустити нове сполучення Київ-Відень та поїзд з австрійськими вагонами до Ужгорода. Також сторони домовились про спільне навчання працівників Укрзалізниці.

Економіка • 2 квітня, 13:17 • 22784 перегляди

ДТП з українцями в Австрії: МЗС підтвердило чотири жертви, на місці працює консул

Вранці 1 квітня поблизу Шайблінгкірхена мікроавтобус з 8 громадянами України зіткнувся з вантажівкою. Четверо українців загинули, ще четверо отримали важкі травми.

Суспільство • 1 квітня, 12:19 • 17333 перегляди

В Австрії чотири українки загинули внаслідок моторошного ДТП

В Австрії мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку. Чотири жінки загинули, ще четверо отримали серйозні поранення та були госпіталізовані.

Кримінал та НП • 1 квітня, 12:07 • 19271 перегляди

Молоко в Україні подешевшає: в чому причина

В Україні очікується зниження цін на молоко через спалахи ящуру в Європі та скасування пільг ЄС для українського експорту. З 1 квітня ціна може знизитися ще на 20-30 коп.

Економіка • 31 березня, 16:53 • 35792 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

Війна • 27 березня, 18:53 • 588035 перегляди

Збої у роботі застосунку "Укрзалізниці": як вирішити найпоширеніші проблеми

Укрзалізниця відновлює онлайн продаж квитків після збою, але пасажири скаржаться на проблеми. Інструкції щодо придбання, повернення та дій у разі втрати квитка.

Суспільство • 27 березня, 08:23 • 36499 перегляди

Австрійський Raiffeisen Bank відправив до росії 9 мільярдів євро перед вторгненням в Україну - ЗМІ

Австрійський Raiffeisen Bank перевів до росії 9 млрд євро у січні-лютому 2022 року. Кошти були надані у вигляді євро, доларів і швейцарських франків, ймовірно, для підтримки російської економіки.

Новини Світу • 25 березня, 18:59 • 54261 перегляди

В Австрії розкрито російську кампанію дезінформації проти України

Австрійська розвідка виявила масштабну дезінформаційну кампанію рф, спрямовану на дискредитацію України. Болгарку, підозрювану у шпигунстві, звинувачують у поширенні проросійських настроїв.

Політика • 24 березня, 13:15 • 10541 перегляди

В Україні майже половина банків має іноземних акціонерів – дослідження

Держава контролює топ-5 банків України, іноземці - майже половину установ. Частина банків пов'язана з політиками та корпораціями, що впливає на їхню діяльність.

Економіка • 20 березня, 13:36 • 19001 перегляди

НАТО посилює співпрацю з нейтральною Австрією

Альянс та Австрія підписали угоди про поглиблення співпраці, включаючи обмін розвідувальною інформацією. Австрія, зберігаючи нейтральний статус, не є членом НАТО.

Новини Світу • 18 березня, 14:13 • 11805 перегляди

Австрія виділить Україні 5 млн євро на розмінування - Шмигаль

Міністерка Австрії Беате Майнл-Райзінгер під час візиту до Києва оголосила про виділення Україні 5 млн євро на розмінування. Також Австрія надасть 2 млн євро на ініціативу "Зерно з України".

Економіка • 14 березня, 16:40 • 19079 перегляди

Сибіга обговорив з главою МЗС Австрії розширення економічного партнерства

Андрій Сибіга обговорив з Беатою Майнль-Райзінгер розширення економічного партнерства та залучення австрійського бізнесу до проєктів в Україні.

Економіка • 14 березня, 11:47 • 14047 перегляди

Австрія виділить додаткові 2 мільйони євро на ініціативу "Зерно з України"

Австрія надасть Україні додаткові 2 мільйони євро для підтримки ініціативи "Зерно з України". Країна вже надала майже 300 млн євро фінансової та гуманітарної допомоги.

Економіка • 14 березня, 10:42 • 14030 перегляди

Австрія призупиняє програму возз'єднання сімей біженців через міграційну кризу

Уряд Австрії офіційно призупинив програму возз'єднання сімей біженців через великий наплив мігрантів та занепокоєння суспільства. Таке рішення прийнято для вирішення міграційної кризи в країні.

Новини Світу • 12 березня, 13:36 • 45654 перегляди

ЄС надав тимчасовий захист 4,3 млн українцям: які країни прийняли найбільше

Станом на січень 2025 року 4,3 млн українців отримали тимчасовий захист у країнах ЄС. Найбільше біженців прийняли Німеччина (27,3%), Польща (23,2%) та Чехія (9,2%).

Суспільство • 11 березня, 07:50 • 52147 перегляди

Очільниця МЗС Австрії підтримала використання заморожених російських активів для відбудови України

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер підтримала ініціативу використання заморожених російських активів для України. Вона також заявила, що нейтралітет не захищає Австрію та закликала до активної участі в оборонних ініціативах ЄС.

Війна • 9 березня, 01:27 • 25008 перегляди

Зеленський у четвер зустрінеться з Рютте, візьме участь у Єврораді

Президент України відвідає засідання Європейської ради у Брюсселі та проведе низку важливих зустрічей. На порядку денному саміту - оборона Європи, допомога Україні та санкції проти рф.

Політика • 6 березня, 07:18 • 14538 перегляди

Новим канцлером Австрії офіційно став Крістіан Штокер

Крістіан Штокер офіційно став новим федеральним канцлером Австрії після складання присяги у Хофбурзі. Сформовано коаліційний уряд з трьох партій - ÖVP, соціал-демократів та Neos, хоча очікуються складні переговори.

Новини Світу • 3 березня, 12:26 • 25003 перегляди

Не випадковість: Руслан Кравченко повідомив, що податкова другий місяць перевиконує план надходжень

ДПС України перевиконала план надходжень у січні-лютому на 21,9 млрд грн, що становить +16,5% від плану. До загального фонду держбюджету у лютому надійшло 78,8 млрд грн від податкових платежів.

Економіка • 28 лютого, 18:27 • 29685 перегляди

Як оподатковувати доходи за кордоном: що варто знати українцям?

Українці, які працюють за кордоном, мають задекларувати доходи та сплатити податки в Україні. Ставка ПДФО становить 18%, військовий збір - 1,5%, але можна уникнути подвійного оподаткування за наявності відповідної угоди.

Економіка • 27 лютого, 11:22 • 23173 перегляди