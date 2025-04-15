Андреа Едер-Ґічталер прибула в Україну на запрошення віцеспікера ВР Олени Кондратюк. Візит є важливим жестом солідарності на тлі атак рф на українські міста.
Угорщина та Словаччина потерпають від ящуру, що призвело до закриття кордонів з сусідніми країнами. Влада намагається стримати поширення хвороби серед худоби.
В Європі зростає загроза радикалізації дітей через онлайн-контент. Екстремісти використовують порно, сцени насильства та соцмережі для впливу на підлітків, що призводить до спроб терактів.
Міжнародна операція викрила мережу з незаконного обігу зброї. Зловмисники постачали автомати Калашникова та гранати французьким кримінальним угрупованням, затримано сім підозрюваних.
В Угорщині розпочали розслідування спалаху ящуру, підозрюючи неприродне походження вірусу. Влада вживає суворих заходів, щоб запобігти повторенню епідемії 2001 року.
Євросоюз планує зменшити цільові показники закупівель газу, ігноруючи вимоги США щодо імпорту на 350 млрд доларів. Це рішення прийнято на тлі економічних проблем та мит Трампа.
З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).
Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.
Австрія та Німеччина запровадили обмеження на в'їзд для Мілорада Додіка. Інтерпол відхилив запит на його арешт, попри міжнародний ордер через звинувачення у сепаратизмі.
Українська молодіжна збірна не отримала вчасно британські візи. УЄФА відмовив у переносі матчу через щільний графік, результат визначить регламент.
Україна та Австрія планують запустити нове сполучення Київ-Відень та поїзд з австрійськими вагонами до Ужгорода. Також сторони домовились про спільне навчання працівників Укрзалізниці.
Вранці 1 квітня поблизу Шайблінгкірхена мікроавтобус з 8 громадянами України зіткнувся з вантажівкою. Четверо українців загинули, ще четверо отримали важкі травми.
В Австрії мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку. Чотири жінки загинули, ще четверо отримали серйозні поранення та були госпіталізовані.
В Україні очікується зниження цін на молоко через спалахи ящуру в Європі та скасування пільг ЄС для українського експорту. З 1 квітня ціна може знизитися ще на 20-30 коп.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Укрзалізниця відновлює онлайн продаж квитків після збою, але пасажири скаржаться на проблеми. Інструкції щодо придбання, повернення та дій у разі втрати квитка.
Австрійський Raiffeisen Bank перевів до росії 9 млрд євро у січні-лютому 2022 року. Кошти були надані у вигляді євро, доларів і швейцарських франків, ймовірно, для підтримки російської економіки.
Австрійська розвідка виявила масштабну дезінформаційну кампанію рф, спрямовану на дискредитацію України. Болгарку, підозрювану у шпигунстві, звинувачують у поширенні проросійських настроїв.
Держава контролює топ-5 банків України, іноземці - майже половину установ. Частина банків пов'язана з політиками та корпораціями, що впливає на їхню діяльність.
Альянс та Австрія підписали угоди про поглиблення співпраці, включаючи обмін розвідувальною інформацією. Австрія, зберігаючи нейтральний статус, не є членом НАТО.
Міністерка Австрії Беате Майнл-Райзінгер під час візиту до Києва оголосила про виділення Україні 5 млн євро на розмінування. Також Австрія надасть 2 млн євро на ініціативу "Зерно з України".
Андрій Сибіга обговорив з Беатою Майнль-Райзінгер розширення економічного партнерства та залучення австрійського бізнесу до проєктів в Україні.
Австрія надасть Україні додаткові 2 мільйони євро для підтримки ініціативи "Зерно з України". Країна вже надала майже 300 млн євро фінансової та гуманітарної допомоги.
Уряд Австрії офіційно призупинив програму возз'єднання сімей біженців через великий наплив мігрантів та занепокоєння суспільства. Таке рішення прийнято для вирішення міграційної кризи в країні.
Станом на січень 2025 року 4,3 млн українців отримали тимчасовий захист у країнах ЄС. Найбільше біженців прийняли Німеччина (27,3%), Польща (23,2%) та Чехія (9,2%).
Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер підтримала ініціативу використання заморожених російських активів для України. Вона також заявила, що нейтралітет не захищає Австрію та закликала до активної участі в оборонних ініціативах ЄС.
Президент України відвідає засідання Європейської ради у Брюсселі та проведе низку важливих зустрічей. На порядку денному саміту - оборона Європи, допомога Україні та санкції проти рф.
Крістіан Штокер офіційно став новим федеральним канцлером Австрії після складання присяги у Хофбурзі. Сформовано коаліційний уряд з трьох партій - ÖVP, соціал-демократів та Neos, хоча очікуються складні переговори.
ДПС України перевиконала план надходжень у січні-лютому на 21,9 млрд грн, що становить +16,5% від плану. До загального фонду держбюджету у лютому надійшло 78,8 млрд грн від податкових платежів.
Українці, які працюють за кордоном, мають задекларувати доходи та сплатити податки в Україні. Ставка ПДФО становить 18%, військовий збір - 1,5%, але можна уникнути подвійного оподаткування за наявності відповідної угоди.