Без прориву: у ЄС застопорилися переговори по бюджету

$44.980.1050.350.09
ukenru
05:42 • 8082 перегляди
Луцьк без світла, у Києві екстрені відключення - що відомо про наслідки атаки рф на ранок
04:57 • 20831 перегляди
Нафта дорожчає через ситуацію на Близькому Сході, а не удари України по російських НПЗ - Reuters
04:25 • 36670 перегляди
Нічні удари росії по українських регіонах - де було гучно та наслідки
03:18 • 22084 перегляди
"Я не прихильник Зеленського": Трамп заявив, що з українським президентом важче домовитися, ніж із путінимVideo
02:18 • 23449 перегляди
Один удар "Нептуна" завдав російській авіації більших втрат, ніж вона встигла поповнити за 2026 рік
01:38 • 20380 перегляди
Наказ обмежити Starlink для України все-таки надійшов із Білого дому: Reuters розкрив подробиці
00:56 • 17790 перегляди
путін пригрозив Україні новими ударами та заявив, що росія лише "відповідає"
00:17 • 15385 перегляди
БпЛА з ШІ управлінням обходитимуть системи ППО - Україна готує масштабну операцію з блокування аеропортів в рф
15 жовтня, 23:17 • 15234 перегляди
У США знову заперечили причетність Трампа до обмеження супутникового зв'язку для України, але є нюанс
15 жовтня, 22:38 • 14459 перегляди
У Європі стрімко поширюється небезпечний вірус, який уже забрав 130 життів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
5.7м/с
94%
754мм
Популярнi новини
Мотря з "Кайдашів" шукатиме кохання - Антоніна Хижняк стане новою "Холостячкою"Video15 жовтня, 21:06 • 19363 перегляди
Нова прессекретарка Трампа потрапила у скандал через юридичну освіту та невдалу відповідь журналістам15 жовтня, 22:06 • 17794 перегляди
Зірка "Шерлока" та "Хоббіта" Мартін Фрімен таємно одружився з молодшою на 21 рік акторкоюPhoto15 жовтня, 23:06 • 19698 перегляди
Зендея готує новий фільм, подробиці якого Голлівуд поки тримає в таємниці16 жовтня, 00:06 • 22676 перегляди
Трамп знову зробив крайнім Зеленського і звинуватив у зростанні цін на нафту через обстріли російських НПЗ04:33 • 18023 перегляди
Публікації
Зникла вода після обстрілу чи блекауту: як знайти безпечне джерело та правильно зберігати запаси15 жовтня, 15:55 • 48229 перегляди
Цикорій: чим він корисний для травлення та кому варто вживати його обережно
Ексклюзив
15 жовтня, 13:05 • 49196 перегляди
ВМС знищили чотири літаки Су-34, ще два було уражено - що відомо про носій КАБів, яким тероризують УкраїнуPhotoVideo15 жовтня, 12:19 • 52671 перегляди
Не потрібно руйнувати те, що працює: Аерокосмічна асоціація попереджає про ризики для авіагалузі через зміни до правил бронюванняPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 10:58 • 65442 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності
Ексклюзив
15 жовтня, 08:40 • 90522 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Руслан Стефанчук
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Луцьк
Іран
Польща
Реклама
УНН Lite
Наздогнали Тейлор Свіфт: BTS встановив новий рекорд на Spotify05:54 • 2376 перегляди
Tesla показала літаючий Roadster, який розганяється до 100 км/год за 0,81 секундиVideo04:56 • 11808 перегляди
Неандертальця вбили списом 75 тисяч років тому: вчені знайшли сліди давнього насильства03:05 • 13923 перегляди
Колишній чоловік Софії Вергари розкрив несподівані подробиці їхнього розлучення02:06 • 13997 перегляди
93-річна зірка Голлівуду Берстін може встановити історичний рекорд і все завдяки онуціPhoto01:06 • 14346 перегляди
Актуальне
Starlink
Фільм
Серіали
Нептун (крилата ракета)
Су-34

Без прориву: у ЄС застопорилися переговори по бюджету

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Лідери ЄС не досягли згоди щодо довгострокового бюджету на саміті в Брюсселі. Країни сперечаються між скороченням видатків і збільшенням бюджету.

Без прориву: у ЄС застопорилися переговори по бюджету

Європейські лідери не змогли погодити довгостроковий бюджет ЄС у перший день саміту. Про це УНН пише з посиланням на DW.

Деталі

Переговори європейських лідерів про бюджет ЄС на найближчі сім років не призвели до прориву – і продовжаться у грудня, за отриманою від джерел в уряді ФРН у ніч на п'ятницю, 16 жовтня, інформацією AFP. За словами співрозмовників видання, під час саміту глав держав та керівників урядів країн-членів ЄС у Брюсселі зіткнулися кілька позицій, які призвели до "суперечливих дебатів". Як зазначає агентство, ці позиції були відомі ще до початку переговорів. Частина держав, серед яких Німеччина, Австрія, Швеція, Данія, Нідерланди та Фінляндія, закликає до економії, тоді як інша, включаючи Францію, Іспанію та Польщу, виступає за збільшення бюджету ЄС.

Минулого літа Єврокомісія представила проєкт довгострокового бюджету обсягом майже два трильйони євро. Ірландія, яка головує у Раді ЄС, запропонувала скоротити бюджет на 140 млрд євро (приблизно на 8%).

Пропозиція Ірландії передбачає скорочення видатків бюджету ЄС у сферах розвитку конкурентоспроможності, наукових досліджень, оборони та зовнішньої політики.

У ЄС хочуть узгодити бюджет до кінця року

На саміті Франція зробила ставку на запровадження нових загальноєвропейських зборів, які б дозволили збільшити бюджет без підвищення внесків держав-членів. Зокрема, ідеться про запровадження зборів на цифрові послуги, криптоактиви та азартні ігри в Інтернеті.

ЄС хоче ввести податок для американського бігтеху - ЗМІ07.10.26, 13:08 • 5326 переглядiв

Наступний саміт ЄС пройде у грудні. Багато хто з 27 країн-членів ЄС хоче затвердити довгостроковий бюджет до кінця року, оскільки 2027-го в кількох країнах в результаті виборів до влади можуть прийти євроскептики та популістські сили.

Так, на президентських виборах у Франції може перемогти ультраправий політик Марін Ле Пен. Як пише AFP, нинішній глава країни Емманюель Макрон уже попередив, що в такому разі досягти угоди щодо бюджету ЄС буде "важко".

Перед початком переговорів канцлер ФРН Фрідріх Мерц закликав "суттєво" скоротити запропонований Єврокомісією проєкт бюджету та категорично відкинув ідею виділити додаткові кошти на традиційні великі статті видатків - сільське господарство та політику згуртування.

Канцлер Австрії Крістіан Штокер не виключив, що переговори можуть затягтися і продовжитись наступного року.

Юлія Шрамко

Світ
Марін Ле Пен
Рада Європейського Союзу
Європейська комісія
Австрія
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Фінляндія
Брюссель
Данія
Ірландія
Франція
Швеція
Іспанія
Німеччина
Нідерланди
Польща