Без прориву: у ЄС застопорилися переговори по бюджету

Європейські лідери не змогли погодити довгостроковий бюджет ЄС у перший день саміту. Про це УНН пише з посиланням на DW.

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Переговори європейських лідерів про бюджет ЄС на найближчі сім років не призвели до прориву – і продовжаться у грудня, за отриманою від джерел в уряді ФРН у ніч на п'ятницю, 16 жовтня, інформацією AFP. За словами співрозмовників видання, під час саміту глав держав та керівників урядів країн-членів ЄС у Брюсселі зіткнулися кілька позицій, які призвели до "суперечливих дебатів". Як зазначає агентство, ці позиції були відомі ще до початку переговорів. Частина держав, серед яких Німеччина, Австрія, Швеція, Данія, Нідерланди та Фінляндія, закликає до економії, тоді як інша, включаючи Францію, Іспанію та Польщу, виступає за збільшення бюджету ЄС.

Минулого літа Єврокомісія представила проєкт довгострокового бюджету обсягом майже два трильйони євро. Ірландія, яка головує у Раді ЄС, запропонувала скоротити бюджет на 140 млрд євро (приблизно на 8%).

Пропозиція Ірландії передбачає скорочення видатків бюджету ЄС у сферах розвитку конкурентоспроможності, наукових досліджень, оборони та зовнішньої політики.

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На саміті Франція зробила ставку на запровадження нових загальноєвропейських зборів, які б дозволили збільшити бюджет без підвищення внесків держав-членів. Зокрема, ідеться про запровадження зборів на цифрові послуги, криптоактиви та азартні ігри в Інтернеті.

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Наступний саміт ЄС пройде у грудні. Багато хто з 27 країн-членів ЄС хоче затвердити довгостроковий бюджет до кінця року, оскільки 2027-го в кількох країнах в результаті виборів до влади можуть прийти євроскептики та популістські сили.

Так, на президентських виборах у Франції може перемогти ультраправий політик Марін Ле Пен. Як пише AFP, нинішній глава країни Емманюель Макрон уже попередив, що в такому разі досягти угоди щодо бюджету ЄС буде "важко".

Перед початком переговорів канцлер ФРН Фрідріх Мерц закликав "суттєво" скоротити запропонований Єврокомісією проєкт бюджету та категорично відкинув ідею виділити додаткові кошти на традиційні великі статті видатків - сільське господарство та політику згуртування.

Канцлер Австрії Крістіан Штокер не виключив, що переговори можуть затягтися і продовжитись наступного року.