Без прорыва: в ЕС застопорились переговоры по бюджету

Европейские лидеры не смогли согласовать долгосрочный бюджет ЕС в первый день саммита. Об этом УНН пишет со ссылкой на DW.

Детали

Переговоры европейских лидеров о бюджете ЕС на ближайшие семь лет не привели к прорыву — и продолжатся в декабре, согласно информации AFP, полученной от источников в правительстве ФРГ в ночь на пятницу, 16 октября. По словам собеседников издания, во время саммита глав государств и руководителей правительств стран — членов ЕС в Брюсселе столкнулись несколько позиций, что привело к "противоречивым дебатам". Как отмечает агентство, эти позиции были известны еще до начала переговоров. Часть государств, среди которых Германия, Австрия, Швеция, Дания, Нидерланды и Финляндия, призывает к экономии, тогда как другая, включая Францию, Испанию и Польшу, выступает за увеличение бюджета ЕС.

Прошлым летом Еврокомиссия представила проект долгосрочного бюджета в размере почти 2 триллиона евро. Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, предложила сократить бюджет на 140 млрд евро (примерно на 8%).

Предложение Ирландии предусматривает сокращение расходов бюджета ЕС в сферах развития конкурентоспособности, научных исследований, обороны и внешней политики.

В ЕС хотят согласовать бюджет до конца года

На саммите Франция сделала ставку на введение новых общеевропейских сборов, которые позволили бы увеличить бюджет без повышения взносов государств — членов ЕС. В частности, речь идет о введении сборов на цифровые услуги, криптоактивы и азартные игры в Интернете.

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Следующий саммит ЕС пройдет в декабре. Многие из 27 стран — членов ЕС хотят утвердить долгосрочный бюджет до конца года, поскольку в 2027 году в нескольких странах в результате выборов к власти могут прийти евроскептики и популистские силы.

Так, на президентских выборах во Франции может победить ультраправый политик Марин Ле Пен. Как пишет AFP, нынешний глава страны Эммануэль Макрон уже предупредил, что в таком случае достичь соглашения по бюджету ЕС будет "трудно".

Перед началом переговоров канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал "существенно" сократить предложенный Еврокомиссией проект бюджета и категорически отверг идею выделить дополнительные средства на традиционные крупные статьи расходов — сельское хозяйство и политику сплочения.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер не исключил, что переговоры могут затянуться и продолжиться в следующем году.