ЕС хочет ввести налог для американских бигтех-компаний — СМИ

Брюссель рассматривает возможность налогообложения крупных американских технологических групп (Big Tech) путем расширения сбора для крупных корпораций в попытке увеличить доходы ЕС, избежав при этом негативной реакции со стороны администрации Трампа. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Европейская комиссия, как сообщает Reuters, работает над новыми способами получения большего дохода от таких технологических групп, как Apple, Meta и Google, не выделяя их отдельно.

В сообщении говорится, что Брюссель рассматривал изменения в своем предложении «Корпоративный ресурс для Европы» (CORE), которое потребует от всех компаний, работающих в ЕС, с годовым доходом более 100 миллионов евро (112,32 миллиона долларов) уплачивать ежегодный единовременный налоговый взнос.

В нынешнем виде CORE требует от этих компаний уплачивать фиксированный ежегодный сбор в размере от 100 000 до 750 000 евро, что охватывает лишь небольшую часть прибыли многонациональной компании.

«Некоторые столицы (ЕС) выступают против чисто цифрового налога, поскольку не хотят расстраивать американцев, а многие другие выступают против CORE, — сказал FT чиновник ЕС. — Решение заключается в том, чтобы расширить (налог), чтобы он охватывал практически все крупные компании».

«Еврокомиссия по-прежнему готова поддержать Совет (ЕС) и Европейский парламент в достижении соглашения по новому пакету собственных ресурсов... поскольку они имеют важное значение для обеспечения надлежащего финансирования наших общих приоритетов в течение следующего десятилетия», — заявил Reuters представитель исполнительного органа ЕС.

Apple, Google, Meta и Ассоциация компьютерной и коммуникационной индустрии (CCIA), представляющая несколько американских технологических компаний, не сразу ответили на запросы Reuters о комментариях в нерабочее время.

Президент США Дональд Трамп в июне угрожал 100%-ной пошлиной на все товары из любой страны, взимающей налог на цифровые услуги с американских компаний.

Офис торгового представителя США, который давно угрожает европейским странам ответными тарифами, если они введут такие налоги, утверждает, что эти сборы дискриминируют американские компании, доминирующие в этом секторе во всем мире.

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