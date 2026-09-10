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В ЕС хотят ввести новые налоги, чтобы страны меньше платили в бюджет блока

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Антониу Кошта призвал создать новые налоги ЕС для финансирования обороны и конкурентоспособности. Германия требует сократить бюджет блока.

В ЕС хотят ввести новые налоги, чтобы страны меньше платили в бюджет блока

Президент Европейского совета Антониу Кошта выступил за введение новых общеевропейских налогов, которые должны уменьшить прямые взносы государств-членов в бюджет ЕС. Об этом он заявил после переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Мы не можем требовать большего от государств-членов. Нам нужно создать новые собственные ресурсы, чтобы защитить национальные бюджеты

– заявил Кошта.

Вопрос стал одним из ключевых в переговорах по бюджету ЕС на 2028–2034 годы. Германия, на которую приходится около четверти финансирования бюджета блока, выступает против существенного увеличения своих расходов.

Мерц требует сократить бюджет ЕС на сотни миллиардов

Канцлер Германии призвал сократить на "несколько сотен миллиардов" предложенный Еврокомиссией бюджет объемом почти €2 трлн. По его словам, такое увеличение расходов является "просто непомерным", поскольку в конечном итоге оплачивать его придется европейским налогоплательщикам.

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Кошта, напротив, считает новые общеевропейские налоги необходимыми для финансирования общих направлений, в частности обороны и повышения конкурентоспособности ЕС.

Еврокомиссия ранее рассчитывала получать от новых источников доходов около €66 млрд ежегодно. Пока страны согласились лишь на сборы в рамках механизма трансграничного углеродного регулирования и на несобранные электронные отходы, которые вместе могут приносить около €20 млрд в год.

Каллас отменила запуск оборонной группы ЕС из-за давления дипломатов — Politico07.09.26, 12:51 • 21051 просмотр

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
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Берлин