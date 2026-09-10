В ЕС хотят ввести новые налоги, чтобы страны меньше платили в бюджет блока

Президент Европейского совета Антониу Кошта выступил за введение новых общеевропейских налогов, которые должны уменьшить прямые взносы государств-членов в бюджет ЕС. Об этом он заявил после переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Мы не можем требовать большего от государств-членов. Нам нужно создать новые собственные ресурсы, чтобы защитить национальные бюджеты – заявил Кошта.

Вопрос стал одним из ключевых в переговорах по бюджету ЕС на 2028–2034 годы. Германия, на которую приходится около четверти финансирования бюджета блока, выступает против существенного увеличения своих расходов.

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Канцлер Германии призвал сократить на "несколько сотен миллиардов" предложенный Еврокомиссией бюджет объемом почти €2 трлн. По его словам, такое увеличение расходов является "просто непомерным", поскольку в конечном итоге оплачивать его придется европейским налогоплательщикам.

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Кошта, напротив, считает новые общеевропейские налоги необходимыми для финансирования общих направлений, в частности обороны и повышения конкурентоспособности ЕС.

Еврокомиссия ранее рассчитывала получать от новых источников доходов около €66 млрд ежегодно. Пока страны согласились лишь на сборы в рамках механизма трансграничного углеродного регулирования и на несобранные электронные отходы, которые вместе могут приносить около €20 млрд в год.

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