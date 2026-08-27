ЕС планирует к 2030 году создать совместный ответ на угрозы россии - Кошта
Киев • УНН
ЕС стремится к 2030 году подготовить совместную реакцию на гибридные угрозы россии. Для этого рассматриваются новые источники финансирования.
Европейский союз хочет к 2030 году совместно противодействовать гибридным угрозам со стороны россии. Об этом во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, передает УНН со ссылкой на LRT.
Детали
По его словам, у ЕС есть план быть готовым к совместному реагированию на возникающие угрозы к 2030 году.
У нас есть план быть готовыми к 2030 году иметь совместный ответ, быть готовыми к совместной реакции на эту угрозу
Он добавил, что над подготовкой к реагированию на гибридные угрозы работают все государства - члены ЕС, Европейская комиссия и другие институты Сообщества.
Все государства - члены ЕС, Европейская комиссия и все европейские институты работают вместе, чтобы мы могли противостоять тем угрозам, которые являются угрозой не только для одного государства-члена, но и для всех нас
Как отметил Кошта, одной из главных целей будет поиск баланса между растущими потребностями ЕС и ограниченными финансовыми ресурсами. По мнению председателя Европейского совета, нельзя экономить за счет конкурентоспособности, безопасности или обороны, но одновременно необходимо сохранить финансирование для фермеров, регионов и региональной сплоченности.
Для обеспечения дополнительного финансирования рассматриваются два основных пути - увеличение взносов государств-членов или использование ресурсов Европейского союза. Сейчас приоритетом является достижение согласия относительно новых источников доходов ЕС
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