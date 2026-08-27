ЕС планирует к 2030 году создать совместный ответ на угрозы россии - Кошта

Европейский союз хочет к 2030 году совместно противодействовать гибридным угрозам со стороны россии. Об этом во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, передает УНН со ссылкой на LRT.

По его словам, у ЕС есть план быть готовым к совместному реагированию на возникающие угрозы к 2030 году.

У нас есть план быть готовыми к 2030 году иметь совместный ответ, быть готовыми к совместной реакции на эту угрозу

Он добавил, что над подготовкой к реагированию на гибридные угрозы работают все государства - члены ЕС, Европейская комиссия и другие институты Сообщества.

Все государства - члены ЕС, Европейская комиссия и все европейские институты работают вместе, чтобы мы могли противостоять тем угрозам, которые являются угрозой не только для одного государства-члена, но и для всех нас