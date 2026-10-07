Роналду раскрыл причину ухода с тренировочного сбора сборной Португалии
Киев • УНН
Роналду заявил, что Жорже Жезуш нарушил договорённость относительно объяснения конфликта на пресс-конференции. Нападающий планирует вернуться ради прощального матча.
Португальский форвард Криштиану Роналду раскрыл подробности скандальной ситуации, возникшей во время последнего тренировочного сбора сборной Португалии. Его слова приводит CNN Portugal, информирует УНН.
Подробности
По словам футболиста, они договорились с главным тренером национальной команды Жорже Жезушем о том, что тот должен был озвучить на пресс-конференции, чтобы стороны смогли примириться.
Он должен был сказать, что я никогда не просил выпустить меня хотя бы на несколько минут, что именно главный тренер, и никто другой, предложил мне план на этот сбор, что было ошибкой заставлять меня разминаться, а затем не выпускать, и если бы пришлось повторить, он бы этого не сделал
Он рассказал, что встреча завершилась тем, что "главный тренер попросил обняться со мной".
Пообещал, что скажет на пресс-конференции то, что только что сказал мне, и что вопрос будет исчерпан. ... Конференция была такой, какой все ее знают: позиция не имела ничего общего с нашей встречей, я услышал высказывания и агрессию, которых, на мой взгляд, не заслуживаю, отношение в стиле "хочу — делаю, имею право и командую", которого он никогда не проявлял ко мне ни близко, ни отдаленно накануне
Он добавил, что еще вернется в ряды сборной Португалии — как минимум для проведения прощального матча.
Напомним
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии перед матчами Лиги наций против Дании и Норвегии. Вероятно, форвард обиделся из-за того, что не вышел на замену в матче против Норвегии, однако, как заявил Роналду, он покинул команду после слов главного тренера Жорже Жезуша.
Моя совесть абсолютно чиста: тренер Португалии Жезуш прокомментировал демарш Роналду02.10.26, 02:54 • 10632 просмотра