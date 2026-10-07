Роналду раскрыл причину ухода с тренировочного сбора сборной Португалии

Португальский форвард Криштиану Роналду раскрыл подробности скандальной ситуации, возникшей во время последнего тренировочного сбора сборной Португалии. Его слова приводит CNN Portugal, информирует УНН.

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По словам футболиста, они договорились с главным тренером национальной команды Жорже Жезушем о том, что тот должен был озвучить на пресс-конференции, чтобы стороны смогли примириться.

Он должен был сказать, что я никогда не просил выпустить меня хотя бы на несколько минут, что именно главный тренер, и никто другой, предложил мне план на этот сбор, что было ошибкой заставлять меня разминаться, а затем не выпускать, и если бы пришлось повторить, он бы этого не сделал - рассказал Роналду.

Он рассказал, что встреча завершилась тем, что "главный тренер попросил обняться со мной".

Пообещал, что скажет на пресс-конференции то, что только что сказал мне, и что вопрос будет исчерпан. ... Конференция была такой, какой все ее знают: позиция не имела ничего общего с нашей встречей, я услышал высказывания и агрессию, которых, на мой взгляд, не заслуживаю, отношение в стиле "хочу — делаю, имею право и командую", которого он никогда не проявлял ко мне ни близко, ни отдаленно накануне - поведал Роналду.

Он добавил, что еще вернется в ряды сборной Португалии — как минимум для проведения прощального матча.

Напомним

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии перед матчами Лиги наций против Дании и Норвегии. Вероятно, форвард обиделся из-за того, что не вышел на замену в матче против Норвегии, однако, как заявил Роналду, он покинул команду после слов главного тренера Жорже Жезуша.

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