Моя совесть абсолютно чиста: тренер Португалии Жезуш прокомментировал демарш Роналду
Киев • УНН
Тренер сборной Португалии по футболу Жорже Жезуш заявил, что не нарушал порядок работы сборной после ухода Криштиану Роналду. По словам специалиста, его совесть абсолютно чиста.
Главный тренер сборной Португалии по футболу Жорже Жезуш заявил, что имеет спокойную совесть после решения Криштиану Роналду покинуть расположение национальной команды. Об этом он сказал в эфире AS, сообщает УНН.
Детали
Специалист отметил, что не считает свои действия причиной нарушения привычного порядка работы сборной.
У меня многолетний опыт в футболе, и я знаю, что ничего не сделал, чтобы изменить этот процесс. Моя совесть абсолютно чиста. ... Он — символ и знаковая фигура, это не ставится под сомнение
Он пообещал вернуться к обсуждению этой темы после следующего матча.
Напомним
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии перед матчами Лиги наций против Дании и Норвегии. Вероятно, форвард обиделся из-за того, что не вышел на замену в матче против Норвегии, однако, как заявил Роналду, он покинул команду после слов главного тренера Жорже Жезуша.
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