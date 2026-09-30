Кріштіану Роналду. Фото: AP/Gareth Patterson

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду залишив розташування збірної Португалії перед матчами Ліги націй проти Данії та Норвегії. Ймовірно, форвард образився за невихід на заміну у матчі проти Норвегії, проте, як заявив Роналду, він залишив команду після слів головного тренера Жорже Жезуша, передає УНН.

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У неділю, 27 вересня, у рамках другого туру Ліги націй групи 4А зустрілися збірна Норвегії та збірна Португалії. Поєдинок завершився перемогою португальців - 2:1, проте увагу вболівальників привернуло те, що головна зірка Португалії Кріштіану Роналду весь матч провів на лаві запасних, що сталося вперше за 18 років.

Востаннє подібне траплялося ще 15 червня 2008 року – на груповому етапі Євро проти Швейцарії. Португалія на той момент уже гарантувала собі місце у чвертьфіналі, тому Луїс Феліпе Сколарі випустив експериментальний склад. Роналду залишився в запасі, а португальці поступилися – 0:2.

Після матчу із Норвегією головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш заявив, що між ним і Роналду немає конфлікту, а тому закликав журналістів не роздувати проблему там, де її немає.

"Повага до суперника, великого суперника, з місією виграти Лігу націй, і в мене не один гравець. У мене їх 23. Можете ставити будь-які запитання про кожного гравця. Що стосується Роналду: одного запитання мало, трьох - забагато. Відповім лише на два запитання про Роналду. Головна причина нашого перебування тут - це Данія, а я - головний тренер збірної", - сказав Жезуш.

На питання того, що Жезуш обіцяв Роналду зіграти 30 хвилин у матчі, тренер відповів: "Я говорив із ним. Я можу обіцяти все, що завгодно. Я тренер. Для твоєї голови це занадто складно... Я тренер, я сказав гравцеві, що він не вийде в старті, але я беру його на лаву. Оскільки я бачив гру по-своєму, він не вийшов. Ніколи не буде гравця, який змінить мої ідеї. Ніколи".

Зазначимо, 1 жовтня збірна Португалії має зіграти проти збірної Данії, а 4 жовтня - проти збірної Норвегії. Проте, як повідомили у Португальській федерації футболу, Кріштіану покинув тренувальний табір національної збірної в Копенгагені.

Сам Роналду написав в Instagram: "Після прес-конференції головного тренера національної збірної та за підсумками розмови з президентом Португальської федерації футболу я прийняв рішення покинути збірну. Своєчасно я розповім усім португальцям правду про причини, що спонукали мене покинути національну збірну, якій я завжди віддавав усі свої сили. А зараз настав час побажати удачі Португалії та всім моїм товаришам по команді, без винятку".

ЗМІ також публікували відео, як Роналду покидав розташування збірної.

Нагадаємо

Кріштіану Роналду вважає, що цей рік "ймовірно" буде його останнім як професійного футболіста.