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The Guardian

У Європі оцінили рейтинг найсильніших паспортів - на якому місці Україна

Київ • УНН

 • 12327 перегляди

Український паспорт посів 52-ге місце серед 186 країн, набравши 142 бали за мобільність. Без візи доступні 87 напрямків.

У Європі оцінили рейтинг найсильніших паспортів - на якому місці Україна

Україна зайняла 52-ге місце у рейтингу найсильніших паспортів у світі і 37-ме в Європі за версією Passport Reports, пише УНН.

Деталі

В останньому рейтингу дві європейські країни входять до п'ятірки лідерів, після ОАЕ та Сінгапуру, які посідають перше та друге місця відповідно, тоді як Малайзія посідає четверте місце.

Перша п'ятірка країн у рейтингу паспортів у світі виглядає так:

  1. ОАЕ.
    1. Сінгапур.
      1. Малайзія.
        1. Іспанія.
          1. Люксембург.

            Серед країн Європи топ-5 найсильніших паспортів така:

            1. Іспанія.
              1. Люксембург.
                1. Бельгія.
                  1. Франція.
                    1. Данія.

                      У рейтингу паспортів країн Європи Україна - 37-ма.

                      Цей новий рейтинг, зазначає Euronews, порівнює силу паспортів на основі того, скільки напрямків мандрівники можуть відвідати без візи, з електронним дозволом на подорож (ETA) або отримавши візу по прибуттю. У рейтингу також вимірювалася кількість напрямків, для яких власник паспорта повинен отримати візу перед в'їздом.

                      Іспанія, визнана найсильнішим європейським паспортом для безвізових подорожей та посідає третє місце в загальному рейтингу, отримала 174 бали за мобільність. Іспанські мандрівники мають безвізовий доступ до 121 країни, а ще 42 країни можна відвідати за візою після прибуття. Однак, в 11 країнах потрібен ETA, а власникам також потрібна віза для в'їзду до 24 країн.

                      Тим часом Люксембург отримав 173 бали за мобільність. Посідаючи п'яте місце у світі, власники таких паспортів можуть подорожувати до 122 країн без візи, а ще до 41 країни можна дістатися за візою після прибуття. ETA потрібен для відвідування 10 країн, а віза потрібна до 25.

                      Бельгія та Франція посідають шосте місце, кожна з яких має по 173 бали за мобільність. Власники їхніх паспортів можуть безвізово відвідувати 121 країну та 41 країну за візою після прибуття. Хоча ETA потрібен для 11 країн, а візи потрібні для 25.

                      Також отримавши 173 бали за мобільність, шість європейських країн ділять сьоме місце: Данія, Фінляндія, Німеччина, Італія, Нідерланди та Швеція. Власники паспортів цих шести країн можуть подорожувати до 120 напрямків без візи, 42 з візою після прибуття, ETA для 11 країн, а візи потрібні для 25 країн.

                      Мандрівники з України, мобільність для якої оцінено в 142 бали, можуть відвідати без візи 87 країн, з електронним дозволом на подорож (ETA) - 8 країн, а отримавши візу по прибуттю - 47 країн. 

                      Загалом у рейтингу оцінюються 186 країн. На останньому місці - Афганістан.

                      Стало відомо, яке місце посів паспорт України у світовому рейтингу документів01.07.26, 20:35 • 5933 перегляди

                      Юлія Шрамко

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