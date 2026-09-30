Понад половина українських F-16 вийшла з ладу через затримки ремонту

Вразливість системи протиповітряної оборони України набуває критичного характеру, і нестача перехоплювачів Patriot - не єдина проблема. Винищувачі F-16 - найкращий засіб протидії новим російським реактивним "шахедам". Однак Україна покладається на західну допомогу для підтримки свого парку винищувачів, і через затримки більша частина її парку F-16 виведена з ладу. Про це пише The Wall Street Journal, передає УНН.

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Як пише видання, цього місяця росія запустила по Україні близько 2 тис. реактивних дронів, з яких наразі Україні вдається перехопити близько 55%. Зазначається, що саме реактивні дрони є тим типом цілей, з ураженням яких літаки F-16 справляються найкраще, причому типова вартість одного збитого дрона становить 25 тис. доларів або менше.

Українські аси на F-16 збили близько 2 500 дронів усіх типів та приблизно 650 крилатих ракет. Однак після 300 годин нальоту літаки F-16 потребують так званої "фазової перевірки", щоб підтримувати двигун, авіоніку, гідравліку, паливні магістралі та інші системи в робочому стані. США уклали контракт із бельгійською компанією Sabena Aerospace Engineering на суму до 235,5 млн доларів на технічне обслуговування українських F-16, хоча частину робіт виконують субпідрядники. Фазова перевірка зазвичай триває від двох до шести тижнів у США, але у Бельгії вона займає аж 40 тижнів - пише видання.

Стверджується, що понад половина українських винищувачів F-16 наразі перебуває в стані невизначеності щодо технічного обслуговування, і за нинішніх темпів експлуатації та обслуговування Київ вичерпає решту літаків до кінця року.

Винищувачі, задіяні в бойових діях, можуть потребувати більше технічного обслуговування, ніж ті, що експлуатуються в мирний час, а нестача певних комплектуючих також може сприяти затримкам. Але незалежно від причини, це "провал у забезпеченні, який переростає у кризу протиповітряної оборони".

Нагадаємо

Українські пілоти F-16 збили понад три тисячі цілей, серед яких 666 ракет.