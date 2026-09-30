Українські F-16 знищили понад 3150 цілей, серед них 666 ракет - командувач Повітряних сил
Київ • УНН
Українські пілоти F-16 збили понад 3150 повітряних цілей і завдали понад 650 ударів по наземних цілях противника. Нині обговорюється перехід на F-16 Block 70/72.
Українські пілоти F-16 збили понад три тисячі цілей, серед яких 666 ракет. Про це розповів командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко, повідомляє УНН.
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За його словами, за час війни в Україні пілоти F-16 мають значні успіхи у збитті повітряних цілей та авіаційних ударах по ворожих обʼєктах.
Наші льотчики максимально ефективно застосовують наявні F-16 із обмеженим запасом боєкомплекту. Використовуючи різну номенклатуру озброєння, українські пілоти F-16 уже збили понад 3150 повітряних цілей: 666 крилатих ракет та близько 2500 БпЛА різних типів, завдали більше 650 авіаударів по наземних цілях противника
Також представники американської компанії обговорили з українською делегацією перспективу переходу авіації Повітряних сил на нові модифікації Fighting Falcon, зокрема F-16 Block 70/72.
Нагадаємо
Україна та Бельгія домовилися про передачу трьох винищувачів F-16 до кінця 2026 року. Київ реалізовуватиме отримання літаків за прискореною процедурою.
Україна відчуває гостру нестачу ракет "повітря-повітря" для F-16 - ЗМІ03.09.26, 15:17 • 10234 перегляди