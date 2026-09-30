Украинские F-16 уничтожили более 3150 целей, среди них 666 ракет — командующий Воздушными силами
Киев • УНН
Украинские пилоты F-16 сбили более 3150 воздушных целей и нанесли более 650 ударов по наземным целям противника. Сейчас обсуждается переход на F-16 Block 70/72.
Украинские пилоты F-16 сбили более трех тысяч целей, среди которых 666 ракет. Об этом рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, сообщает УНН.
Детали
По его словам, за время войны в Украине пилоты F-16 добились значительных успехов в уничтожении воздушных целей и нанесении авиационных ударов по вражеским объектам.
Наши летчики максимально эффективно применяют имеющиеся F-16 с ограниченным запасом боекомплекта. Используя различную номенклатуру вооружения, украинские пилоты F-16 уже сбили более 3150 воздушных целей: 666 крылатых ракет и около 2500 БПЛА различных типов, нанесли более 650 авиаударов по наземным целям противника
Также представители американской компании обсудили с украинской делегацией перспективу перехода авиации Воздушных сил на новые модификации Fighting Falcon, в частности F-16 Block 70/72.
Напомним
Украина и Бельгия договорились о передаче трех истребителей F-16 до конца 2026 года. Киев будет получать самолеты по ускоренной процедуре.
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