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Украина испытывает острую нехватку ракет «воздух—воздух» для F-16 — СМИ

Киев • УНН

 • 1180 просмотра

Из-за острого дефицита ракет «воздух—воздух» украинские F-16 иногда полагаются только на пушки. Запасы вооружения нормируются.

Украина испытывает острую нехватку ракет «воздух—воздух» для F-16 — СМИ

Украинские пилоты F-16 сталкиваются с настолько острой нехваткой ракет класса «воздух—воздух», что во время некоторых дневных вылетов они полагаются исключительно на встроенную пушку истребителей для борьбы с российскими воздушными угрозами. Об этом сообщает журналист, который недавно общался с высокопоставленным командиром Воздушных сил Украины, передает УНН со ссылкой на TWZ Newsletter.

Издание отмечает, что нехватка ракет класса «воздух—воздух» означает, что имеющиеся запасы вооружения сейчас нормируются.

Эта информация дает удивительное представление о повседневной реальности операций украинских F-16. Хотя самолеты могут быть доступны, пилоты могут быть готовы, а российские беспилотники и крылатые ракеты могут приближаться, ракет может просто не хватать для оснащения истребителей.

По словам журналиста Newsmax Шелби Уайлдера, ВВС Украины могут отслеживать поставки ракет по мере их пересечения границы страны, причем персонал отсчитывает не только часы, но и минуты до того, как это оружие достигнет самолетов. Вызывает обеспокоенность вопрос, успеют ли ракеты прибыть вовремя к следующему российскому воздушному удару.

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Украинский командир, представившийся по позывному «Фантом» и назвавшийся командиром 107-го крыла, подтвердил основную проблему, когда его прямо спросили, испытывает ли Украина острую нехватку ракет для своих F-16.

«Да, это правда. Любой самолет без вооружения… бесполезен», — сказал Фантом.

Издание отмечает, что эта прямолинейная оценка особенно впечатляет, учитывая задачи, которые Украина ставит перед своими F-16, и непрерывные российские бомбардировки украинских городов и инфраструктуры.

Добавим

Истребители стали важной частью многоуровневой системы противовоздушной обороны Украины, охотясь на российские беспилотники и крылатые ракеты, а также обеспечивая потенциальное противодействие российским боевым самолетам и выполняя вылеты по наземным целям. Украина эксплуатирует F-16 с лета 2024 года.

«Мы сосредоточены на защите нашего воздушного пространства от российских беспилотников для защиты нашей инфраструктуры внутри страны», — сказал Фантом. «Наша приоритетная цель — крылатые ракеты».

Для уничтожения как можно большего числа угроз, приближающихся к украинским городам и инфраструктуре, до того, как они достигнут их, необходимы ракеты, и истребитель F-16 в основном вооружен ракетами класса «воздух—воздух» средней дальности AIM-120 (AMRAAM) и ракетами меньшей дальности AIM-9 Sidewinder.

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Антонина Туманова

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