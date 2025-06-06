Министерство национального единства Украины

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Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
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13:00 • 31932 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине

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Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

5 июня, 16:58 • 113649 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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5 июня, 14:42 • 156141 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

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5 июня, 14:25 • 115729 просмотра

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5 июня, 12:51 • 99825 просмотра

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5 июня, 11:49 • 91737 просмотра

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