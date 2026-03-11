Минсоцполитики завершило разработку новой стратегии для ВПЛ - Улютин

Министерство социальной политики Украины завершило написание стратегии политики в отношении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - далее документ будет подан на межведомственное согласование. Об этом заявил Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время подкаста "Бюджетные разговоры", передает УНН.

Подробности

По словам министра, новая стратегия отвечает на все вызовы для ВПЛ - от эвакуации до интеграции в общинах. Также в текст документа добавлен раздел о возвращении граждан Украины из-за границы.

Наше видение - это избежание сепарации между ВПЛ и теми, кто будет возвращаться. Это очень важно. Самый большой запрос среди ВПЛ - это жилье. Нужно решение, которое даст возможность людям иметь собственное жилье, а не постоянно находиться в МТП. Сейчас мы работаем над таким решением - заявил министр.

Параллельно для стратегии Минсоцполитики готовит ИТ-составляющую - веб-ресурс, который будет содержать пошаговый путь ВПЛ. Ресурс называется "Один, два, три": там будут расписаны все шаги, которые проходят ВПЛ, перечень мест временного размещения и блок о реинтеграции (проживание, трудоустройство).

Напомним

С 1 марта в Украине проводят индексацию пенсий и страховых выплат. Перерасчет произойдет автоматически, без подачи заявлений.