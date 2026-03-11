$43.860.0351.040.33
08:06 • 1600 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
07:44 • 5824 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
10 марта, 17:36 • 24318 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
10 марта, 15:44 • 81202 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
10 марта, 15:25 • 62002 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
10 марта, 14:11 • 39829 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
10 марта, 12:33 • 44905 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
10 марта, 11:27 • 35600 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
10 марта, 11:25 • 61349 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
10 марта, 08:20 • 67806 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Минсоцполитики завершило разработку новой стратегии для ВПЛ - Улютин

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Документ охватывает путь от эвакуации до интеграции и возвращения украинцев из-за границы. Для ВПЛ создадут ИТ-ресурс с перечнем жилья и шагами реинтеграции.

Минсоцполитики завершило разработку новой стратегии для ВПЛ - Улютин

Министерство социальной политики Украины завершило написание стратегии политики в отношении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - далее документ будет подан на межведомственное согласование. Об этом заявил Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время подкаста "Бюджетные разговоры", передает УНН.

Подробности

По словам министра, новая стратегия отвечает на все вызовы для ВПЛ - от эвакуации до интеграции в общинах. Также в текст документа добавлен раздел о возвращении граждан Украины из-за границы.

Наше видение - это избежание сепарации между ВПЛ и теми, кто будет возвращаться. Это очень важно. Самый большой запрос среди ВПЛ - это жилье. Нужно решение, которое даст возможность людям иметь собственное жилье, а не постоянно находиться в МТП. Сейчас мы работаем над таким решением

- заявил министр.

Параллельно для стратегии Минсоцполитики готовит ИТ-составляющую - веб-ресурс, который будет содержать пошаговый путь ВПЛ. Ресурс называется "Один, два, три": там будут расписаны все шаги, которые проходят ВПЛ, перечень мест временного размещения и блок о реинтеграции (проживание, трудоустройство).

Напомним

С 1 марта в Украине проводят индексацию пенсий и страховых выплат. Перерасчет произойдет автоматически, без подачи заявлений.

Евгений Устименко

