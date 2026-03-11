Мінсоцполітики завершило розробку нової стратегії для ВПО - Улютін

Міністерство соціальної політики України завершило написання стратегії політики щодо внутрішньо переміщених осіб (ВПО) - далі документ буде подано на міжвідомче узгодження. Про це заявив Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін під час подкасту "Бюджетні розмови", передає УНН.

Деталі

За словами міністра, нова стратегія відповідає на всі виклики для ВПО - від евакуації до інтеграції в громадах. Також у текст документа додано розділ про повернення громадян України з-за кордону.

Наше бачення - це уникнення сепарації між ВПО і тими, хто буде повертатися. Це дуже важливо. Найбільший запит серед ВПО - це житло. Потрібне рішення, яке дасть можливість людям мати власне житло, а не постійно перебувати у МТП. Зараз ми працюємо над таким рішенням - заявив міністр.

Паралельно для стратегії Мінсоцполітики готує ІТ-складову - вебресурс, який міститиме покроковий шлях ВПО. Ресурс має назву "Один, два, три": там будуть розписані всі кроки, які проходять ВПО, перелік місць тимчасового розміщення і блок про реінтеграцію (проживання, працевлаштування).

Нагадаємо

