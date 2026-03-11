Перший крок до сенсації? Турецький "Галатасарай" переміг "Ліверпуль" у матчі 1/8 Ліги Чемпіонів

$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
10 березня, 17:36
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 12837 перегляди
У рф атакували завод "Група Кремній Ел", який виготовляє чіпи для ракетних комплексів та безпілотників - росЗМІVideo10 березня, 16:35 • 5138 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 10404 перегляди
Пілоти Lufthansa оголосили дводенний страйк10 березня, 18:55 • 5444 перегляди
Світові ціни на нафту впали на 11% після прогнозів Трампа щодо деескалації з Іраном21:59 • 4068 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 21257 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 15:25
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Гітанас Науседа
Мая Санду
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Туреччина
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 10439 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 12879 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 24055 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 30511 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 31371 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
Фільм

Перший крок до сенсації? Турецький "Галатасарай" переміг "Ліверпуль" у матчі 1/8 Ліги Чемпіонів

Київ • УНН

 • 542 перегляди

Турецький клуб здобув перемогу 1:0 завдяки ранньому голу Маріо Леміна. Попри перевагу англійців за ударами, стамбульці втримали переможний результат.

Перший крок до сенсації? Турецький "Галатасарай" переміг "Ліверпуль" у матчі 1/8 Ліги Чемпіонів

10 березня відбувся перший матч 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА, у якому турецький "Галатасарай" на своєму полі приймав англійський "Ліверпуль". Господарі здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол у поєдинку забив півзахисник Маріо Леміна вже на 7-й хвилині зустрічі, передає УНН.

Деталі

Активний початок матчу приніс результат для стамбульського клубу дуже швидко. Уже на старті гри футболісти "Галатасарая" організували небезпечну атаку, під час якої Леміна отримав м’яч у штрафному майданчику суперника та точним ударом головою на добиванні відправив шкіряний снаряд у ворота, відкривши рахунок.

Після пропущеного м’яча "Ліверпуль" намагався перехопити ініціативу і більше контролював м’яч, однак оборона турецької команди діяла впевнено. Господарі поля, своєю чергою, робили ставку на швидкі контратаки та намагалися збільшити свою перевагу.

Стала відома зарплата Ліонеля Мессі в американському "Інтер Маямі"08.03.26, 01:03 • 7263 перегляди

Попри кілька небезпечних моментів у виконанні обох команд, рахунок до фінального свистка більше не змінився. Таким чином "Галатасарай" здобув важливу перемогу у першій зустрічі та отримав невелику перевагу перед матчем-відповіддю.

Попри перемогу турецького клубу, статистика матчу свідчить про досить рівну боротьбу. Футболісти "Галатасарай" завдали 11 ударів по воротах, тоді як гравці Ліверпуль — 15. У площину воріт команди пробили 5 та 6 разів відповідно.

Володіння м’ячем у поєдинку було абсолютно рівним — по 50% у кожної зі сторін. За кількістю передач невелику перевагу мав англійський клуб (313 проти 307), а точність пасів склала 79% у "Ліверпуля" та 74% у "Галатасарая".

Команди також досить активно діяли у боротьбі: турецький клуб порушив правила 12 разів, тоді як англійці — 16. Арбітр показав гравцям "Ліверпуля" чотири жовті картки, а футболістам "Галатасарая" — одну.

Господарі поля частіше загрожували воротам після стандартів — вони подали 7 кутових проти 4 у суперника. Водночас футболісти стамбульської команди 8 разів потрапляли в офсайд, тоді як у "Ліверпуля" було зафіксовано лише 2 положення поза грою.

Поєдинок-відповідь відбудеться на полі "Ліверпуля", де й визначиться команда, яка продовжить боротьбу за трофей.

"Полісся" вимагає від УАФ перевірити на поліграфі арбітрів матчу проти "Динамо" - в Асоціації відреагували 09.03.26, 15:09 • 2864 перегляди

Станіслав Кармазін

Спорт
Ліга чемпіонів УЄФА
Англія
Туреччина