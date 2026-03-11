Перший крок до сенсації? Турецький "Галатасарай" переміг "Ліверпуль" у матчі 1/8 Ліги Чемпіонів

10 березня відбувся перший матч 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА, у якому турецький "Галатасарай" на своєму полі приймав англійський "Ліверпуль". Господарі здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол у поєдинку забив півзахисник Маріо Леміна вже на 7-й хвилині зустрічі, передає УНН.

Деталі

Активний початок матчу приніс результат для стамбульського клубу дуже швидко. Уже на старті гри футболісти "Галатасарая" організували небезпечну атаку, під час якої Леміна отримав м’яч у штрафному майданчику суперника та точним ударом головою на добиванні відправив шкіряний снаряд у ворота, відкривши рахунок.

Після пропущеного м’яча "Ліверпуль" намагався перехопити ініціативу і більше контролював м’яч, однак оборона турецької команди діяла впевнено. Господарі поля, своєю чергою, робили ставку на швидкі контратаки та намагалися збільшити свою перевагу.

Попри кілька небезпечних моментів у виконанні обох команд, рахунок до фінального свистка більше не змінився. Таким чином "Галатасарай" здобув важливу перемогу у першій зустрічі та отримав невелику перевагу перед матчем-відповіддю.

Попри перемогу турецького клубу, статистика матчу свідчить про досить рівну боротьбу. Футболісти "Галатасарай" завдали 11 ударів по воротах, тоді як гравці Ліверпуль — 15. У площину воріт команди пробили 5 та 6 разів відповідно.

Володіння м’ячем у поєдинку було абсолютно рівним — по 50% у кожної зі сторін. За кількістю передач невелику перевагу мав англійський клуб (313 проти 307), а точність пасів склала 79% у "Ліверпуля" та 74% у "Галатасарая".

Команди також досить активно діяли у боротьбі: турецький клуб порушив правила 12 разів, тоді як англійці — 16. Арбітр показав гравцям "Ліверпуля" чотири жовті картки, а футболістам "Галатасарая" — одну.

Господарі поля частіше загрожували воротам після стандартів — вони подали 7 кутових проти 4 у суперника. Водночас футболісти стамбульської команди 8 разів потрапляли в офсайд, тоді як у "Ліверпуля" було зафіксовано лише 2 положення поза грою.

Поєдинок-відповідь відбудеться на полі "Ліверпуля", де й визначиться команда, яка продовжить боротьбу за трофей.

