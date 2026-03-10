$43.730.0850.540.36
Ексклюзив
12:33 • 16 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 4056 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 13736 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
08:20 • 25834 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 44084 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 79908 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 51028 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 57065 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 55289 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 78231 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради

Київ • УНН

 • 4072 перегляди

Член оборонного комітету ВР Геннадій Касай закликає спростити вимоги до резидентів Defence City. Уточнення зокрема потребує норма щодо наявності кримінальних справ.

Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради

Законодавство в частині вимог до потенційних резидентів спецрежиму Defence City, що покликаний створити сприятливі умови для розвитку та масштабування оборонного виробництва, необхідно спростити. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Геннадій Касай.

Контекст

Як писав раніше УНН, представники ринку ОПК зазначають, що наразі законодавство щодо Defence City має деякі суперечності та не враховує реалій сьогодення, що значно ускладнює підприємствам приєднання до спецрежиму.

Зокрема йдеться про вимогу проведення аудиту без уточнення за який період та ким він повинен проводитися. Окрім того, потребує уточнення сума обороту для потенційних резидентів Defence City  для того, щоб малі та середні виробники могли долучитися до спецрежиму.

Також потребує уточнення й норма, яка передбачає відсутність кримінальних проваджень у яких би фігурував потенційний резидент. Цей пункт на думку гравців ринку не відповідає сучасним реаліям, коли кримінальний процес використовується як інструмент тиску на бізнес і не завжди є обґрунтований.

Практика відкриття кримінальних справ на жаль часто має формальний характер: провадження реєструються за заявами конкурентів або в межах перевірок, після чого можуть роками "висіти" без активних слідчих дій. Часто кримінальний процес деякі недоброчесні правоохоронці можуть використовувати як елемент тиску на бізнес

- розповів у коментарі УНН голова юридичного комітету Аерокосмічної асоціації України Руслан Мельниченко.

Ще одним пунктом, який міг би значно підтримати вітчизняний ОПК може стати скасування ПДВ на комплектуючі українського виробництва, як це зроблено для імпортних деталей.

Деталі

"Я гадаю, що це все (законодавство щодо Defence City  - ред.) треба  спрощувати. Знаю, що потроху запрацював закон, але є питання… Спростити, тому що абсолютно не вірно так робити в частині кримінальних справ (вимога щодо відсутності кримінальних проваджень, у яких би фігурували потенційні резиденти - ред.), бо дійсно у нас кримінальне провадження відкривається дуже легко. На жаль, відповідальності мало. А підприємства повинні працювати вже сьогодні. Потрібно їх підтримати", - зазначив Геннадій Касай.

За його словами, поки до нього не зверталися гравці ринку ОПК з відповідними ініціативами, однак у разі такої ініціативи нардеп зазначив, що готовий її підтримати.

Нагадаємо

В Україні запрацював спецрежим Defence City. Це елемент системної державної політики у сфері безпеки й оборони. Цей правовий режим має створити сприятливі умови для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК. 

Резиденти Defence City отримують комплекс економічних та операційних стимулів, які мають зменшити фіскальне навантаження та прискорити розвиток виробництва. Ідеться зокрема про звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування підприємствами ОПК коштів у свій розвиток, а також звільнення від земельного, майнового та екологічного податків.

Окрім того, для резидентів діятимуть спрощені митні процедури; спеціальні гарантії захисту інформації та конфіденційності даних підприємства під час дії режиму; державна підтримка релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей у разі необхідності.

Підприємство може отримати статус резидента Defence City за умови, що юридична особа відповідає вимогам щодо частки кваліфікованого доходу (дохід від реалізації оборонних товарів власного виробництва або виконання робіт та/або надання послуг щодо оборонних товарів) за попередній календарний рік, а також стосовно такої особи відсутні обставини для дискваліфікації.

Частка кваліфікованого доходу має становити не менше ніж 75% загального доходу юридичної особи (з урахуванням винятків) і не менше ніж 50% загального доходу для суб'єктів літакобудування.

Резидентом не може бути компанія, яка зареєстрована відповідно до законодавства іноземної держави або яка порушила вимоги щодо розкриття інформації про структуру власності чи кінцевих бенефіціарів.

Не може бути включене до реєстру також підприємство, серед акціонерів/учасників якого є особи, пов’язані із державою-агресором, або стосовно якого застосовано санкції, або яке є пов’язаним із особою, стосовно якої застосовано санкції.

До Defence City не можуть увійти юридичні особи, стосовно яких протягом останніх 12 місяців було встановлено факт порушення обов’язків за державним контрактом з оборонних закупівель; які не є платником податку на прибуток або внесені до реєстру неприбуткових установ та організацій. 

Підприємство не може стати резидентом, якщо воно має податковий борг більше ніж 10 мінімальних заробітних плат; якщо воно знаходиться і працює на тимчасово окупованій території України, а також є фігурантом кримінальних проваджень.

Міноборони повідомило про те, що перша компанія отримала статус резидента.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Санкції
Війна в Україні
Defence City
Міністерство оборони України
Верховна Рада України
Україна