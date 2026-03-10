ЦПД: рпц канонізує загиблих окупантів для виправдання війни проти України

російська православна церква (рпц) дедалі активніше використовується кремлем для сакралізації війни проти України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що губернатор псковської області михайло ведерніков опублікував у своєму Telegram-каналі відео з новими іконами, на яких зображені учасники війни - десантники 76-ї дивізії повітряно-десантних військ рф, що загинули у війні проти України у 2023 році. Ці ікони були розміщені у храмі.

Через подібні практики рпц намагається сакралізувати війну, надати їй релігійного змісту. Використовуючи церковну символіку, влада прагне створити моральне та духовне виправдання не тільки вбивств українців, а й великих втрат рф на фронті, щоб зменшити суспільне невдоволення війною - вважають у ЦПД.

Там додають, що розміщення на іконах образів учасників війни перетворює релігійний символ на інструмент політичної пропаганди.

"Це вчергове підтверджує, що російська православна церква не має нічого спільного з вірою - це лише один із державних інститутів у воєнній машині кремля", - резюмують у ЦПД.

