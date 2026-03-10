$43.730.0850.540.36
ukenru
9 березня, 19:48 • 18436 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 49100 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 30938 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 37554 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 42565 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 26592 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 57744 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 32802 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 48671 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 66188 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
ЦПД: рпц канонізує загиблих окупантів для виправдання війни проти України

Київ • УНН

 • 2702 перегляди

У храмі псковської області розмістили ікони із зображенням десантників рф. ЦПД заявляє про використання церкви як інструменту пропаганди кремля.

ЦПД: рпц канонізує загиблих окупантів для виправдання війни проти України

російська православна церква (рпц) дедалі активніше використовується кремлем для сакралізації війни проти України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що губернатор псковської області михайло ведерніков опублікував у своєму Telegram-каналі відео з новими іконами, на яких зображені учасники війни - десантники 76-ї дивізії повітряно-десантних військ рф, що загинули у війні проти України у 2023 році. Ці ікони були розміщені у храмі.

Через подібні практики рпц намагається сакралізувати війну, надати їй релігійного змісту. Використовуючи церковну символіку, влада прагне створити моральне та духовне виправдання не тільки вбивств українців, а й великих втрат рф на фронті, щоб зменшити суспільне невдоволення війною

- вважають у ЦПД.

Там додають, що розміщення на іконах образів учасників війни перетворює релігійний символ на інструмент політичної пропаганди.

"Це вчергове підтверджує, що російська православна церква не має нічого спільного з вірою - це лише один із державних інститутів у воєнній машині кремля", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

В рф до пропаганди війни серед російських дітей долучають не лише так званих ветеранів "сво", а й священників російської православної церкви.

"Жінка - помічник людини": священник рпц зганьбився, розмірковуючи щодо гендерних питань02.11.25, 05:34 • 7956 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Україна