"Жінка - помічник" людини": священник рпц зганьбився, розмірковуючи щодо гендерних питань

$42.080.01
48.980.00
ukenru
1 листопада, 14:21 • 27970 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 55358 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 61597 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 84315 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 76590 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 41697 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 54801 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 44540 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37763 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 37110 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
74-у бригаду вс рф на Покровському напрямку накрила хвиля дезертирства - партизани1 листопада, 19:49 • 14267 перегляди
Кількість жертв російської атаки на Дніпропетровщині зросла до двохPhoto1 листопада, 20:33 • 4634 перегляди
Україна готується до відключень світла 2 листопада: графіки для побутових споживачів та промисловості1 листопада, 21:24 • 8138 перегляди
Одеський клуб потрапив у скандал через російську музикуVideo1 листопада, 22:23 • 12347 перегляди
Автор ідеї запрошення іноземних журналістів у Покровськ та Купʼянськ прибув на окуповану Донеччину - ЦПД01:25 • 17976 перегляди
Публікації
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 84315 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 76590 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 83369 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 70506 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 62035 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Олександр Сирський
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Канада
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 24703 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 61595 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 83369 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 51082 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 59486 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Золото

"Жінка - помічник" людини": священник рпц зганьбився, розмірковуючи щодо гендерних питань

Київ • УНН

 • 1338 перегляди

Ієрей андрій струцький з храму рпц в Дранді заявив, що жінка є частиною чоловіка і не може існувати без нього. Він також зазначив, що християнство стає "хворим і страшним" через те, що "одиначки вирощують поганих мужиків".

"Жінка - помічник" людини": священник рпц зганьбився, розмірковуючи щодо гендерних питань

Настоятель храму російської православної церкви (рпц) в абхазькій Дранді, ієрей Андрій Струцький заявив, що "жінка дана бути частиною чоловіка". Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

За словами священослужителя, жінка - це помічник людини.

Якщо вона не має мужика, то жінку носить туди-сюди. Вона дана бути частиною чоловіка. Вона до нього має приєднатися. Вона сама по собі не може існувати

- заявив Струцький.

Він також заязначив, що "християнство стає хворим і страшним", тому що "одиначки вирощують поганих мужиків".

росіЗМІ нагадують, що раніше голова комітету держдуми із захисту сім'ї ніна останіна запропонувала створити закон про захист прав невіруючих та закликала рпц розробити етичні канони для священнослужителів, щоб вони не ображали жінок.

Нагадаємо

У росії запрацював "православний месенджер" "Зосима", який викликав скандал через збір особистих даних. Реєстрація через "Госуслуги" надає доступ до державних баз даних, включаючи паспортні дані та інформацію про доходи.

Виправдовував і підтримав агресію проти України: ще одному митрополиту рпц заочно оголосили підозру20.10.25, 14:49 • 3372 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоНовини Світу
Шлюб