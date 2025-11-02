"Жінка - помічник" людини": священник рпц зганьбився, розмірковуючи щодо гендерних питань
Київ • УНН
Ієрей андрій струцький з храму рпц в Дранді заявив, що жінка є частиною чоловіка і не може існувати без нього. Він також зазначив, що християнство стає "хворим і страшним" через те, що "одиначки вирощують поганих мужиків".
Настоятель храму російської православної церкви (рпц) в абхазькій Дранді, ієрей Андрій Струцький заявив, що "жінка дана бути частиною чоловіка". Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
За словами священослужителя, жінка - це помічник людини.
Якщо вона не має мужика, то жінку носить туди-сюди. Вона дана бути частиною чоловіка. Вона до нього має приєднатися. Вона сама по собі не може існувати
Він також заязначив, що "християнство стає хворим і страшним", тому що "одиначки вирощують поганих мужиків".
росіЗМІ нагадують, що раніше голова комітету держдуми із захисту сім'ї ніна останіна запропонувала створити закон про захист прав невіруючих та закликала рпц розробити етичні канони для священнослужителів, щоб вони не ображали жінок.
Нагадаємо
У росії запрацював "православний месенджер" "Зосима", який викликав скандал через збір особистих даних. Реєстрація через "Госуслуги" надає доступ до державних баз даних, включаючи паспортні дані та інформацію про доходи.
Виправдовував і підтримав агресію проти України: ще одному митрополиту рпц заочно оголосили підозру20.10.25, 14:49 • 3372 перегляди