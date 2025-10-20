Виправдовував і підтримав агресію проти України: ще одному митрополиту рпц заочно оголосили підозру
Київ • УНН
Правоохоронці повідомили про підозру митрополиту Ставропольському та Невинномиському Кирилу (Леоніду Покровському) за виправдовування агресії рф. Він очолює Синодальний відділ рпц із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами рф.
Правоохоронні органи України повідомили про підозру митрополиту російської православної церкви, який виправдовував агресію проти України. Йдеться про митрополита Ставропольського та Невинномиського Кирила (Леоніда Покровського), повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
Підозрюваний очолює Синодальний відділ російської православної церкви із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами російської федерації. Як зазначили в Офісі генпрокурора, дана структура забезпечує ідеологічну підтримку дій російського військово-політичного керівництва та фактично є ланкою між державою, церквою й армією в росії.
У жовтні 2022 році він записав відеозвернення, у якому відкрито схвалив збройну агресію рф проти України.
У 2023 році, під час інтерв’ю російським пропагандистам, він повторював кремлівські наративи про "справедливу війну" проти України.
Нагадаємо
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті ухвалила рішення, яким Київську митрополію української православної церкви (московського патріархату) визнано афілійованою з іноземною релігійною організацією - російською православною церквою, що заборонена на території України.