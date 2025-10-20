Оправдывал и поддержал агрессию против Украины: еще одному митрополиту рпц заочно объявили подозрение
Киев • УНН
Правоохранители сообщили о подозрении митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу (Леониду Покровскому) за оправдание агрессии рф. Он возглавляет Синодальный отдел рпц по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами рф.
Правоохранительные органы Украины сообщили о подозрении митрополиту русской православной церкви, который оправдывал агрессию против Украины. Речь идет о митрополите Ставропольском и Невинномысском Кирилле (Леониде Покровском), сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Подробности
Подозреваемый возглавляет Синодальный отдел русской православной церкви по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами российской федерации. Как отметили в Офисе генпрокурора, данная структура обеспечивает идеологическую поддержку действий российского военно-политического руководства и фактически является связующим звеном между государством, церковью и армией в россии.
В октябре 2022 года он записал видеообращение, в котором открыто одобрил вооруженную агрессию рф против Украины.
В 2023 году, во время интервью российским пропагандистам, он повторял кремлевские нарративы о "справедливой войне" против Украины.
Напомним
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести приняла решение, которым Киевская митрополия Украинской православной церкви (московского патриархата) признана аффилированной с иностранной религиозной организацией - русской православной церковью, запрещенной на территории Украины.