Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic

Президент США Дональд Трамп теряет свое влияние среди американцев и даже в Республиканской партии. Об этом пишет The Atlantic, сообщает УНН.

Отмечается, что когда Трамп вернулся к власти, он и его команда издали более 140 указов, при этом президент США обуздал Конгресс, расформировал значительную часть федеральной бюрократии и подчинил себе влиятельные институты.

Но с приближением конца 2025 года влияние Трампа кажется гораздо меньшим. Его партия потерпела поражение на недавних выборах. Его рейтинги в опросах даже по его ключевым вопросам – экономике, иммиграции – резко упали. Кажется, он потерял связь с тем, что привело к его избранию, вместо этого сосредоточившись на проектах, как мелочных, так и самовозвеличивающих