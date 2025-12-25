$42.100.05
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Влияние президента США Дональда Трампа уменьшилось, несмотря на предыдущие успехи. Его партия потерпела поражение, рейтинги упали, а республиканцы начали открыто бросать ему вызов.

Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic

Президент США Дональд Трамп теряет свое влияние среди американцев и даже в Республиканской партии. Об этом пишет The Atlantic, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что когда Трамп вернулся к власти, он и его команда издали более 140 указов, при этом президент США обуздал Конгресс, расформировал значительную часть федеральной бюрократии и подчинил себе влиятельные институты.

Но с приближением конца 2025 года влияние Трампа кажется гораздо меньшим. Его партия потерпела поражение на недавних выборах. Его рейтинги в опросах даже по его ключевым вопросам – экономике, иммиграции – резко упали. Кажется, он потерял связь с тем, что привело к его избранию, вместо этого сосредоточившись на проектах, как мелочных, так и самовозвеличивающих

- говорится в статье.

Авторы указывают, что пока американцы беспокоятся о доступности услуг, Трамп и его семья получили огромную прибыль от его пребывания в должности.

Республиканцы начали открыто и неоднократно бросать ему вызов. Демократы начали его перехитрить. Скандал с Джеффри Эпштейном снова взорвался неудобными разоблачениями и вопросами без ответов. И время от времени Трампу, кажется, трудно даже не заснуть

- пишет издание.

Авторы добавляют, что каждый президент является "хромой уткой" с момента, когда он во второй раз принимает присягу. Однако многие смогли отсрочить свое падение до промежуточных выборов. При этом сейчас ни один республиканец не осмеливался даже произнести слово "2028" (год следующих выборов президента США - ред.) из страха спровоцировать Трампа, а самый быстрый способ стать "хромой уткой" – это потерять собственную партию.

Напомним

В течение 2025 года президент США Дональд Трамп демонстрировал непредсказуемое и запутанное поведение, что вызвало вопросы относительно состояния его психического здоровья.

Рейтинг Трампа падает, в поддержке сторонников MAGA появляются "трещины" – опрос NBC News14.12.25, 19:06 • 19394 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты