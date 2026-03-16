Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы

Эксперт объяснила ограниченную эффективность растений в поглощении токсинов. Некоторые популярные виды могут быть опасны для людей и домашних животных.

Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы

Комнатные растения часто называют природными «фильтрами» воздуха. В сети можно найти десятки советов о том, какие цветы стоит держать дома, чтобы избавиться от вредных веществ. Подробнее о том, действительно ли растения эффективно очищают воздух, и могут ли среди них оказаться даже вредные для людей или животных, рассказала журналистке УНН научный сотрудник отдела геоботаники и экологии Института ботаники НАНУ Анастасия Давыдова.

Идея о том, что комнатные растения очищают воздух, действительно имеет научную основу. Однако результаты исследований часто неправильно трактуют в быту, говорит эксперт. Большинство экспериментов проводились в лабораторных условиях, которые существенно отличаются от обычных квартир.

Распространенное мнение о способности комнатных растений очищать воздух имеет научную основу, поскольку базируется на лабораторных исследованиях. Но это утверждение верно только для идеальных условий – малой площади помещения, отсутствия циркуляции воздуха и процента влажности, который индивидуален для отдельных растений. Поэтому для минимизации негативного влияния от летучих органических соединений необходимо комбинировать проветривание и применение очистителей воздуха.

- объясняет Анастасия Давыдова.

Несмотря на это, некоторые комнатные растения все же способны поглощать определенные вредные вещества из воздуха.

Растения действительно поглощают летучие органические соединения с разной интенсивностью. Так, например, было проведено исследование способности поглощения некоторых видов ЛОС – бензола, толуола, бензальдегида и ацетофенона на примере четырех распространенных комнатных растений: эпипремнума золотистого, хлорофитума хохлатого, сингониума ножколистного и кордилины кустарниковой. Все эти виды показали высокую эффективность поглощения ЛОС листьями. Самые высокие показатели оказались у кордилины – 87,5% и сингониума – 81,7%, а самые низкие – у хлорофитума, 68,5%.

- отмечает эксперт.

По словам Анастасии Давыдовой, такая способность связана со строением листьев тропических растений. Они имеют относительно большую по площади поверхность, активно испаряют воду и интенсивно осуществляют фотосинтез. Именно поэтому могут частично поглощать определенные вещества из воздуха.

Исследования показывают, что растения могут поглощать некоторые летучие органические соединения. В частности, бензол, который содержится в продуктах горения, растворителях и красках. Также бензальдегид, который часто присутствует в ароматизаторах воздуха и ароматических свечах. Кроме того, толуол, который может выделяться из красок, лаков, клеев и новой мебели из ДСП или МДФ. А также ацетофенон, который используют в пластиках, эпоксидных смолах и синтетических материалах.

- объясняет Анастасия Давыдова.

Впрочем, даже если растения способны поглощать часть вредных соединений, их влияния недостаточно, чтобы существенно изменить качество воздуха в обычном жилище. Для заметного эффекта понадобилось бы очень большое количество зелени.

Исследования показали, что для того, чтобы достичь эффекта, близкого к воздействию очистителя воздуха, в жилом помещении требуется от 10 до 1000 растений на один квадратный метр площади. Такие расхождения объясняются тем, что разные виды растений имеют разный потенциал поглощения ЛОС. Например, суккуленты и тропические растения существенно отличаются по эффективности.

- отмечает научный сотрудник отдела геоботаники и экологии.

Отдельное внимание специалист советует обращать на безопасность декоративных растений. Некоторые популярные виды могут быть даже токсичными для людей или домашних животных, в частности, клеточный сок их листьев.

Таких растений много, но они не представляют опасности, если активно не контактировать с клеточным соком листьев. Например, диффенбахия может вызвать раздражение слизистых и отек языка и горла, а монстера – раздражение ротовой полости и рвоту. Подобные симптомы могут вызвать также спатифиллум, драцена, сансевиерия, замиокулькас или антуриум. Поэтому важно следить, чтобы дети и домашние животные не ели части декоративных растений, а во время ухода за ними взрослым стоит пользоваться перчатками и мыть руки после контакта с листьями.

- объясняет Анастасия Давыдова.

Итак, комнатные растения могут частично влиять на качество воздуха, но рассчитывать только на них не стоит. Самым эффективным способом поддерживать здоровый микроклимат в доме остаются регулярное проветривание, чистота и при необходимости использование очистителей воздуха. В то же время растения остаются важным элементом интерьера и могут положительно влиять на самочувствие и психологический комфорт в доме.

