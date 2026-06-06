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Financial Times
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Ирландский завод легально поставляет сырье для российского ВПК - FT

Киев • УНН

 • 3080 просмотра

Завод Aughinish Alumina в Ирландии легально экспортирует сырье в рф. Власти проверяют использование глинозема в производстве российского оружия.

Ирландский завод легально поставляет сырье для российского ВПК - FT

В Ирландии работает завод Aughinish Alumina, принадлежащий российской компании "Русал" и легально экспортирующий глинозем в страну-агрессор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Предприятие расположено на юго-западе Ирландии, является крупнейшим в Европе предприятием такого типа, а также основным поставщиком сырья для производства алюминия. Сам завод не подпадает под санкции ЕС, но его владельцем является компания "Русал", одна из крупнейших в мире алюминиевых компаний. Ее основателем является российский олигарх Олег Дерипаска, на которого наложены санкции со стороны США, ЕС и Великобритании.

В 2018 году США внесли компанию "Русал" в санкционный список, но через год исключили российского гиганта из этого списка после того, как он уменьшил долю и голосующие права Дерипаски, говорится в сообщении издания.

Если окажется, что продукция завода используется в производстве оружия, направленного против Украины, Ирландия должна сообщить Европейской комиссии, что необходимо принять меры

- заявила ирландский депутат Европарламента Регина Доэрти.

В то же время правительство Ирландии заявляет, что проводит расследование, но не располагает информацией о том, что глинозем с завода попадает в производство российского оружия.

Как отметил эксперт Киевской школы экономики Павел Шкуренко, алюминий и его сплавы используются в производстве танков, бронированных машин, истребителей, ракетных систем, а также беспилотных летательных аппаратов. В частности, для реактивных турбинных вариантов БПЛА, таких как "Герань-3" или Shahed, требуются алюминиевые сплавы высокой чистоты.

Компания Aughinish является важным работодателем, но мы не хотим, чтобы наша продукция каким-либо образом использовалась для производства оружия или взрывчатки, которые наносят ущерб Украине или другим странам

 - заявил премьер-министр Ирландии Михал Мартин.

Напомним

Служба ЕС по внешней политике настаивает на введении санкций против четырех китайских компаний, которые она обвиняет в поддержке войны россии против Украины.

Евгений Устименко

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