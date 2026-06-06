Ирландский завод легально поставляет сырье для российского ВПК - FT
Киев • УНН
Завод Aughinish Alumina в Ирландии легально экспортирует сырье в рф. Власти проверяют использование глинозема в производстве российского оружия.
В Ирландии работает завод Aughinish Alumina, принадлежащий российской компании "Русал" и легально экспортирующий глинозем в страну-агрессор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
Предприятие расположено на юго-западе Ирландии, является крупнейшим в Европе предприятием такого типа, а также основным поставщиком сырья для производства алюминия. Сам завод не подпадает под санкции ЕС, но его владельцем является компания "Русал", одна из крупнейших в мире алюминиевых компаний. Ее основателем является российский олигарх Олег Дерипаска, на которого наложены санкции со стороны США, ЕС и Великобритании.
В 2018 году США внесли компанию "Русал" в санкционный список, но через год исключили российского гиганта из этого списка после того, как он уменьшил долю и голосующие права Дерипаски, говорится в сообщении издания.
Если окажется, что продукция завода используется в производстве оружия, направленного против Украины, Ирландия должна сообщить Европейской комиссии, что необходимо принять меры
В то же время правительство Ирландии заявляет, что проводит расследование, но не располагает информацией о том, что глинозем с завода попадает в производство российского оружия.
Как отметил эксперт Киевской школы экономики Павел Шкуренко, алюминий и его сплавы используются в производстве танков, бронированных машин, истребителей, ракетных систем, а также беспилотных летательных аппаратов. В частности, для реактивных турбинных вариантов БПЛА, таких как "Герань-3" или Shahed, требуются алюминиевые сплавы высокой чистоты.
Компания Aughinish является важным работодателем, но мы не хотим, чтобы наша продукция каким-либо образом использовалась для производства оружия или взрывчатки, которые наносят ущерб Украине или другим странам
Напомним
Служба ЕС по внешней политике настаивает на введении санкций против четырех китайских компаний, которые она обвиняет в поддержке войны россии против Украины.