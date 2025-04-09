В 2024 году в мире зафиксировано 1518 казней, что является максимумом с 2015 года, причем большинство приходится на Ближний Восток. Лидерами по количеству казней являются Иран, Ирак и Саудовская Аравия.
Бедные страны опасаются, что богатые государства не поддержат соглашение по декарбонизации судоходства, предусматривающее финансирование климатических мероприятий. Китай, Бразилия и Саудовская Аравия выступают против налога.
Зеленский не допустит капитуляции, но путин надеется на Трампа для дипломатической победы. Украине угрожает ультиматум: мир на условиях путина или потеря поддержки США.
Европейские союзники и Канада призвали россию срочно ответить на предложение США о прекращении огня в Украине, которое Киев уже принял. Давление должно подтолкнуть рф к деэскалации.
Иран выводит военный персонал из Йемена из-за усиления авиаударов США по хуситам, чтобы избежать прямой конфронтации. Тегеран сосредотачивается на угрозах от США, а не на поддержке региональных посредников.
Пресс-секретарь путина песков заявил о моратории рф на удары по энергетике Украины, обвинив Украину в атаках на энергообъекты рф. Также он сообщил о возможном визите в США кирилла дмитриева.
Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Дональд Трамп совершит свою первую зарубежную поездку в Саудовскую Аравию. Подробности визита будут объявлены позже.
Дональд Трамп планирует свой первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию в середине мая. Переговоры будут сосредоточены на инвестициях, отношениях со странами Персидского залива и конфликте на Ближнем Востоке.
По словам представителя рф, стороны обсуждают не только металлы, но и другие проекты. Вопросы сотрудничества обсудят в апреле в Саудовской Аравии.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО сделал заявление после слов вице-президента США о "прекращении огня", подчеркнув, что реальность не получится отрицать.
Владимир Зеленский заявил, что соглашение о тишине должно распространяться на портовую инфраструктуру и города, где она расположена, включая Одессу и Николаев. Мониторинг могут осуществлять США, Турция и другие страны.
В кремле заявили, что россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Украина его нарушит. С 18 марта рф обстреляла минимум 8 объектов.
В Верховной Раде отменили отчет министра иностранных дел Сыбиги по переговорам в Саудовской Аравии. Вместо него предложили представителя Министерства ветеранов.
В МИД заявили, что с 25 марта действует соглашение с США о прекращении атак на энергетические объекты. При этом, россия нарушила договоренность, обстреляв Херсон.
После саммита в Париже Макрон намерен проинформировать Трампа о европейской поддержке Украины и потребовать от россии обязательств по прекращению огня. Обсуждается возможность размещения европейских войск.
Дипломаты все более скептически оценивают отправку миротворческой миссии в Украину. Европейские страны столкнулись с политическими и логистическими ограничениями, учитывая позицию США.
США предложили Саудовской Аравии мониторить соблюдение перемирия на море. В случае нарушений, Штаты будут реагировать, опираясь на данные мониторинга.
Андрей Ермак заявил, что переговоры в Саудовской Аравии показали готовность Украины к сотрудничеству с Трампом в вопросе окончания войны. В отличие от россии, которая, по его словам, просто играет в игры.
Андрей Ермак заявил, что требование россии об ослаблении санкций является неприемлемым условием для переговоров. Он подчеркнул необходимость безоговорочного прекращения огня.
Европейские чиновники считают, что Трамп столкнется с трудным решением по поводу войны в Украине. путин требует снятия санкций в обмен на прекращение огня.
При посредничестве США и Саудовской Аравии заключено соглашение о прекращении огня. россия получит значительно больше выгоды, чем Украина, пишет The Times.
Ближайшие дни будут решающими в определении, действительно ли россия стремится к миру, или только пытается ввести в заблуждение США и мир. Давление остается единственным способом борьбы с ложью москвы.
Президент Украины заявил, что рф перекручивает договоренности о тишине в Черном море и прекращении огня по энергетике. Он подчеркнул важность освобождения украинских пленных.
Президент Украины ожидает прекращения огня по энергетическим объектам и тишину на море после заявлений США. Заметим, что Белый дом уже обнародовал заявления о переговорах с Украиной и рф.
США и россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море и разработке мер по запрету ударов по энергообъектам. Также США помогут рф с экспортом сельхозпродукции.
США и Украина договорились о мерах для безопасного судоходства, обмена пленными и запрете ударов по энергообъектам. Переговоры состоялись в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии.
Представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила об осуждении воздействия на гражданских в результате удара рф по Сумам. США продолжат работать над прекращением огня для избежания жертв.
В Госдепе США сообщили, что вопросы оккупированных территорий Украины будут обсуждаться после полного прекращения огня. Сейчас главное - достижение мира.
В переписке чиновники США выразили пренебрежение к европейским союзникам, считая, что они "безвозмездно пользуются" помощью США в борьбе с хуситами в Йемене, планируя переложить на них расходы.
В Саудовской Аравии запланирована встреча украинских и американских делегаций после российско-американских переговоров о прекращении огня. Ожидается положительное заявление в ближайшее время.