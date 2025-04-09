Саудовская Аравия

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28796 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 42887 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 48730 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55197 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67431 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56674 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55871 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119681 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81807 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226275 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.2м/с
62%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87626 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20547 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17465 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16265 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17877 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87662 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119681 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226275 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403315 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395723 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10976 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16284 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17484 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20580 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75151 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Саудовская Аравия

Новости по теме

Количество казней в мире достигло максимума с 2015 года - Amnesty International

В 2024 году в мире зафиксировано 1518 казней, что является максимумом с 2015 года, причем большинство приходится на Ближний Восток. Лидерами по количеству казней являются Иран, Ирак и Саудовская Аравия.

Новости Мира • 8 апреля, 07:28 • 12278 просмотра

Бедные страны опасаются, что богатые их предадут, открестившись от климатического сбора в судоходстве - The Guardian

Бедные страны опасаются, что богатые государства не поддержат соглашение по декарбонизации судоходства, предусматривающее финансирование климатических мероприятий. Китай, Бразилия и Саудовская Аравия выступают против налога.

Новости Мира • 7 апреля, 09:38 • 10573 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

Зеленский не допустит капитуляции, но путин надеется на Трампа для дипломатической победы. Украине угрожает ультиматум: мир на условиях путина или потеря поддержки США.

Война • 7 апреля, 00:37 • 185679 просмотра

Европа и Канада требуют от рф принять соглашение о прекращении огня

Европейские союзники и Канада призвали россию срочно ответить на предложение США о прекращении огня в Украине, которое Киев уже принял. Давление должно подтолкнуть рф к деэскалации.

Война • 4 апреля, 23:33 • 7675 просмотра

Иран оставляет хуситов под неустанной бомбардировкой США - The Telegraph

Иран выводит военный персонал из Йемена из-за усиления авиаударов США по хуситам, чтобы избежать прямой конфронтации. Тегеран сосредотачивается на угрозах от США, а не на поддержке региональных посредников.

Новости Мира • 4 апреля, 08:55 • 10405 просмотра

Песков цинично заявил, что рф не бьет по энергообъектам Украины

Пресс-секретарь путина песков заявил о моратории рф на удары по энергетике Украины, обвинив Украину в атаках на энергообъекты рф. Также он сообщил о возможном визите в США кирилла дмитриева.

Война • 2 апреля, 10:48 • 19796 просмотра

Трамп посетит Саудовскую Аравию с первым зарубежным визитом - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Дональд Трамп совершит свою первую зарубежную поездку в Саудовскую Аравию. Подробности визита будут объявлены позже.

Новости Мира • 1 апреля, 17:41 • 18802 просмотра

Трамп в мае совершит свой первый международный визит в Саудовскую Аравию - СМИ

Дональд Трамп планирует свой первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию в середине мая. Переговоры будут сосредоточены на инвестициях, отношениях со странами Персидского залива и конфликте на Ближнем Востоке.

Новости Мира • 31 марта, 06:25 • 27763 просмотра

россия и США начали переговоры по проектам редкоземов в рф - представитель путина

По словам представителя рф, стороны обсуждают не только металлы, но и другие проекты. Вопросы сотрудничества обсудят в апреле в Саудовской Аравии.

Новости Мира • 31 марта, 06:01 • 10276 просмотра

"Можно сколько угодно говорить в США, что "прекращение огня работает", отрицая реальность": глава ЦПД высказался об атаках рф

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО сделал заявление после слов вице-президента США о "прекращении огня", подчеркнув, что реальность не получится отрицать.

Война • 29 марта, 14:13 • 136260 просмотра

Зеленский: соглашение о тишине на море должно охватывать Одессу и Николаев

Владимир Зеленский заявил, что соглашение о тишине должно распространяться на портовую инфраструктуру и города, где она расположена, включая Одессу и Николаев. Мониторинг могут осуществлять США, Турция и другие страны.

Война • 28 марта, 18:47 • 43066 просмотра

В кремле придумали отмазку, чтобы оставлять право нарушать мораторий на обстрелы

В кремле заявили, что россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Украина его нарушит. С 18 марта рф обстреляла минимум 8 объектов.

Война • 28 марта, 12:18 • 32573 просмотра

Сибиги в Раде с отчетом о переговорах в Саудовской Аравии не будет, несмотря на требование депутатов - нардеп

В Верховной Раде отменили отчет министра иностранных дел Сыбиги по переговорам в Саудовской Аравии. Вместо него предложили представителя Министерства ветеранов.

политика • 28 марта, 08:00 • 37793 просмотра

"Дата 18 марта является чисто вымышленной рф": в МИД назвали официальную дату прекращения огня по энергетической инфраструктуре

В МИД заявили, что с 25 марта действует соглашение с США о прекращении атак на энергетические объекты. При этом, россия нарушила договоренность, обстреляв Херсон.

Война • 27 марта, 16:43 • 30322 просмотра

Макрон планирует созвониться с Трампом после саммита "коалиции желающих" - Bloomberg

После саммита в Париже Макрон намерен проинформировать Трампа о европейской поддержке Украины и потребовать от россии обязательств по прекращению огня. Обсуждается возможность размещения европейских войск.

Война • 27 марта, 07:58 • 135675 просмотра

Миротворческая миссия Франции и Британии в Украину: все меньше уверенности

Дипломаты все более скептически оценивают отправку миротворческой миссии в Украину. Европейские страны столкнулись с политическими и логистическими ограничениями, учитывая позицию США.

Война • 26 марта, 16:19 • 61241 просмотра

США предлагали Саудовской Аравии мониторить нарушения перемирия на море – ОП

США предложили Саудовской Аравии мониторить соблюдение перемирия на море. В случае нарушений, Штаты будут реагировать, опираясь на данные мониторинга.

политика • 26 марта, 15:54 • 28990 просмотра

"Мы снова на правильном пути" - Ермак об отношениях между США и Украиной

Андрей Ермак заявил, что переговоры в Саудовской Аравии показали готовность Украины к сотрудничеству с Трампом в вопросе окончания войны. В отличие от россии, которая, по его словам, просто играет в игры.

политика • 26 марта, 14:01 • 20223 просмотра

россия не готова к безоговорочному прекращению огня - ОП

Андрей Ермак заявил, что требование россии об ослаблении санкций является неприемлемым условием для переговоров. Он подчеркнул необходимость безоговорочного прекращения огня.

Война • 26 марта, 13:50 • 24068 просмотра

Европа видит, что путин заставляет Трампа сделать жесткий выбор по Украине - Bloomberg

Европейские чиновники считают, что Трамп столкнется с трудным решением по поводу войны в Украине. путин требует снятия санкций в обмен на прекращение огня.

Война • 26 марта, 12:00 • 32372 просмотра

The Times: соглашение о прекращении огня в Черном море станет победой путина

При посредничестве США и Саудовской Аравии заключено соглашение о прекращении огня. россия получит значительно больше выгоды, чем Украина, пишет The Times.

Война • 26 марта, 08:18 • 31602 просмотра

Мир или обман: в МИД заявили, что ближайшие дни покажут серьезность намерений россии

Ближайшие дни будут решающими в определении, действительно ли россия стремится к миру, или только пытается ввести в заблуждение США и мир. Давление остается единственным способом борьбы с ложью москвы.

Война • 25 марта, 20:34 • 26797 просмотра

россия лжет, что якобы датой начала "тишины" по ударам по энергетике является 18 марта - Зеленский

Президент Украины заявил, что рф перекручивает договоренности о тишине в Черном море и прекращении огня по энергетике. Он подчеркнул важность освобождения украинских пленных.

Война • 25 марта, 20:11 • 26252 просмотра

Когда заработает режим тишины в Черном море и прекращение ударов по энергетике? Зеленский ответил

Президент Украины ожидает прекращения огня по энергетическим объектам и тишину на море после заявлений США. Заметим, что Белый дом уже обнародовал заявления о переговорах с Украиной и рф.

Война • 25 марта, 17:34 • 42658 просмотра

Белый дом обнародовал заявление о результатах переговоров с рф: о чем договорились

США и россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море и разработке мер по запрету ударов по энергообъектам. Также США помогут рф с экспортом сельхозпродукции.

Война • 25 марта, 15:32 • 55199 просмотра

США и Украина договорились об безопасном судоходстве в Черном море - Белый дом сделал заявление после встречи в Эр-Рияде

США и Украина договорились о мерах для безопасного судоходства, обмена пленными и запрете ударов по энергообъектам. Переговоры состоялись в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии.

Война • 25 марта, 15:09 • 258154 просмотра

В Госдепе США прокомментировали удар рф по Сумам

Представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила об осуждении воздействия на гражданских в результате удара рф по Сумам. США продолжат работать над прекращением огня для избежания жертв.

Война • 25 марта, 09:11 • 130635 просмотра

"Разногласия" между Украиной и рф можно будет обсудить после прекращения огня - Госдеп

В Госдепе США сообщили, что вопросы оккупированных территорий Украины будут обсуждаться после полного прекращения огня. Сейчас главное - достижение мира.

Война • 25 марта, 08:32 • 24512 просмотра

Утечка секретного чата команды Трампа подтверждает опасения европейских союзников - Bloomberg

В переписке чиновники США выразили пренебрежение к европейским союзникам, считая, что они "безвозмездно пользуются" помощью США в борьбе с хуситами в Йемене, планируя переложить на них расходы.

политика • 25 марта, 07:08 • 43156 просмотра

Украина и США встретятся в Эр-Рияде после российско-американских переговоров

В Саудовской Аравии запланирована встреча украинских и американских делегаций после российско-американских переговоров о прекращении огня. Ожидается положительное заявление в ближайшее время.

Война • 25 марта, 06:19 • 37565 просмотра