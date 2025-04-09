Саудовская Аравия

Когда заработает режим тишины в Черном море и прекращение ударов по энергетике? Зеленский ответил

Президент Украины ожидает прекращения огня по энергетическим объектам и тишину на море после заявлений США. Заметим, что Белый дом уже обнародовал заявления о переговорах с Украиной и рф.