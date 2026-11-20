Бывшая возлюбленная Илона Маска обвинила миллиардера в одержимости «искусственными женщинами» — что произошло
Киев • УНН
Граймс раскритиковала поддержку Маском виртуальной певицы Клаудии и сексуализацию персонажей с ИИ. Миллиардер ответил ей её песней.
Канадская певица Граймс (Grimes), воспитывающая троих детей от американского миллиардера Илона Маска, публично раскритиковала его увлечение женщинами, созданными искусственным интеллектом. Причиной спора стала виртуальная певица Клаудия, которую активно поддерживает основатель Tesla. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
18 ноября Граймс отреагировала в социальной сети X на публикацию Маска об ИИ-певице Клаудии. Артистка заявила, что увлечение миллиардера искусственно созданными женскими образами выглядит как попытка психологической компенсации.
Эта одержимость ненастоящими женщинами похожа на способ уйти от реальности
В то же время Граймс подчеркнула, что ей нравится творчество Клаудии, однако она выступает против сексуализации персонажей, которые не являются людьми.
Как Маск отреагировал на критику бывшей
Вместо прямого ответа Маск опубликовал песню "WHITEPILL" виртуальной исполнительницы Клаудии и её создателя anabology, предложив Граймс "принять белую таблетку".
Впоследствии миллиардер добавил, что это "такая весёлая песня".
Граймс и Маск окончательно расстались в марте 2022 года после четырёх лет отношений с перерывами. У них трое общих детей – 6-летний X Æ A-Xii, 4-летняя Exa Dark Sideræl и 4-летний Techno Mechanicus.
Ранее певица неоднократно критиковала Маска за публичность их детей. Она заявляла, что пыталась убедить бывшего партнёра не выставлять их личную жизнь напоказ, однако безрезультатно.
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