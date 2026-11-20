gутин рассматривает возможность участия в саммите G20 в США — от чего будет зависеть решение

gутин рассматривает возможность участия в саммите G20 в США — от чего будет зависеть решение

gутин рассматривает возможность участия в саммите G20 в США — от чего будет зависеть решение

gутин рассматривает возможность участия в саммите G20 в США — от чего будет зависеть решение