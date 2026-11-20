Канадська співачка Граймс (Grimes), яка виховує трьох дітей від американського мільярдера Ілона Маска, публічно розкритикувала його захоплення жінками, створеними штучним інтелектом. Причиною суперечки стала віртуальна співачка Клаудія, яку активно підтримує засновник Tesla. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

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18 листопада Граймс відреагувала в соцмережі X на допис Маска про ШІ-співачку Клаудію. Артистка заявила, що захоплення мільярдера штучно створеними жіночими образами виглядає як спроба психологічної компенсації.

Ця одержимість несправжніми жінками схожа на спосіб утечі від реальності – написала 38-річна співачка.

Водночас Граймс наголосила, що їй подобається творчість Клаудії, однак вона виступає проти сексуалізації персонажів, які не є людьми.

Як Маск відреагував на критику колишньої

Замість прямої відповіді Маск опублікував пісню "WHITEPILL" віртуальної виконавиці Клаудії та її творця anabology, запропонувавши Граймс "прийняти білу пігулку".

Згодом мільярдер додав, що це "така весела пісня".

Граймс та Маск остаточно розійшлися у березні 2022 року після чотирьох років стосунків із перервами. У них троє спільних дітей – 6-річний X Æ A-Xii, 4-річна Exa Dark Sideræl та 4-річний Techno Mechanicus.

Раніше співачка неодноразово критикувала Маска за публічність їхніх дітей. Вона заявляла, що намагалася переконати колишнього партнера не виставляти їхнє особисте життя напоказ, однак безрезультатно.

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