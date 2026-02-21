Хакеры взломали более 600 брандмауэров в 55 странах мира с помощью ИИ всего за несколько недель

Amazon предупредила о масштабной угрозе: киберпреступники использовали ИИ для взлома более 600 брандмауэров в 55 странах за пять недель. Атаки нацелены на объекты с однофакторной аутентификацией и слабыми учетными данными.