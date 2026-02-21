$43.270.00
50.920.00
ukenru
Эксклюзив
11:17 • 4508 просмотра
На Днепропетровщине компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 8082 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
09:59 • 8474 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
08:00 • 11189 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 20834 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 31814 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26068 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30192 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 27861 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 23781 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
48%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
МОК начнет расследование в отношении главы ФИФА Инфантино из-за его участия в политическом мероприятии Трампа21 февраля, 03:41 • 8396 просмотра
российский танкер направляется на Кубу в обход санкций США на фоне энергетического коллапса на острове21 февраля, 04:14 • 8744 просмотра
Колумбия достигла прогресса в переговорах с Венесуэлой по возобновлению торговли природным газом21 февраля, 04:31 • 10562 просмотра
Южная Корея рассматривает возможность присоединения к программе PURL для поддержки Украины вооружением21 февраля, 04:48 • 11807 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью07:37 • 8718 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 31985 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 41220 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 52379 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 69414 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 106919 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Ангела Меркель
Петер Сийярто
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Иран
Село
Реклама
УНН Lite
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto08:33 • 4712 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью07:37 • 8926 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 11975 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 14758 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 20396 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
9К720 Искандер
Шахед-136
Теги
Другое

ИИ (искусственный интеллект)

Область современных технологий
Искусственный интеллект (ИИ) — это область информатики, занимающаяся созданием компьютерных систем, способных выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта. К таким задачам относятся обучение, анализ данных, распознавание речи и изображений, принятие решений и генерация текста. ИИ базируется на алгоритмах машинного обучения, нейронных сетях и больших массивах данных. Он активно используется в медицине, образовании, промышленности, финансах, транспорте, науке и повседневной жизни (виртуальные помощники, рекомендательные системы, автоматический перевод).
1956
Впервые введен термин «искусственный интеллект» на научной конференции в США
1997
Компьютерная программа Deep Blue победила чемпиона мира по шахматам
2012
Произошел прорыв в машинном обучении и нейронных сетях
2016
Система AlphaGo победила чемпиона мира по игре го
2020
ИИ широко применялся в медицине и анализе данных
2023
Генеративный искусственный интеллект стал доступен для массового использования
2025
ИИ активно внедряется в образование, бизнес и государственные сервисы
Новости по теме
В деле массового убийства в Тамблер-Ридж новые детали – подозреваемой за полгода до нападения заблокировали аккаунт в ChatGPTVideo

OpenAI заблокировала учетную запись ChatGPT Джесси Ван Рутселар за шесть месяцев до стрельбы, в которой она подозревается. Компания обнаружила "противоправные действия", но не сообщила властям, поскольку это не соответствовало порогу угрозы.

Криминал и ЧП • 09:58 • 2644 просмотра
Вьетнам получит доступ к критическим технологиям США после договоренностей с Трампом

Вьетнам договорился с администрацией Дональда Трампа о доступе к американским технологиям в сфере ИИ и полупроводников.

Новости Мира • 21 февраля, 05:50 • 3996 просмотра
Хакеры взломали более 600 брандмауэров в 55 странах мира с помощью ИИ всего за несколько недель

Amazon предупредила о масштабной угрозе: киберпреступники использовали ИИ для взлома более 600 брандмауэров в 55 странах за пять недель. Атаки нацелены на объекты с однофакторной аутентификацией и слабыми учетными данными.

Новости Мира • 21 февраля, 00:30 • 3828 просмотра
Новая модель Gemini Pro от Google превзошла предыдущую и получила рекордные рейтинги

Google выпустила Gemini 3. 1 Pro, новейшую версию своей мощной модели LLM, которая уже доступна в режиме предварительного просмотра. Новая модель значительно превосходит предыдущую Gemini 3 и возглавляет рейтинги независимых бенчмарков, таких как Humanity's Last Exam и APEX-Agents.

Общество • 20 февраля, 08:16 • 4480 просмотра
Meta сокращает выплаты акциями сотрудникам второй год подряд на фоне инвестиций в ИИ

Meta сократила ежегодные выплаты опционами на акции примерно на 5% большинству своих сотрудников. Это происходит на фоне инвестиций в искусственный интеллект и строительства центров обработки данных.

Новости Мира • 20 февраля, 07:17 • 5118 просмотра
Макрон назвал защиту свободы слова в соцсетях "чушью", критикуя позицию США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что защита свободы слова в соцсетях является "чистой чушью", что противоречит внешней политике Дональда Трампа. Европейские страны рассматривают запреты соцсетей для несовершеннолетних, тогда как США критикуют такие действия как цензуру.

Политика • 18 февраля, 19:35 • 5772 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo

УНН рассказывает об уникальности американских самолетов, сколько стоят машины и благодаря чему обрели свою популярность.

Новости Мира • 18 февраля, 15:06 • 78618 просмотра
Warner Bros получила разрешение Netflix на новые переговоры о слиянии с Paramount

Warner Bros Discovery возобновила переговоры с Paramount Skydance после того, как Netflix временно разрешил это. У компании есть время до 23 февраля, чтобы достичь договоренностей.

Новости Мира • 17 февраля, 13:32 • 3577 просмотра
ЕС проведет расследование в отношении компании Shein по факту продажи оружия и секс-кукол, имитирующих детей

Еврокомиссия начала официальное расследование в отношении Shein из-за подозрений в нарушении европейского законодательства. Расследование касается продажи нелегальных товаров, а также дизайна сервиса, вызывающего привыкание.

Новости Мира • 17 февраля, 13:21 • 3225 просмотра
Испания требует уголовного расследования в отношении X, Meta и TikTok из-за ШИ-дипфейков

Испанские власти обратились в прокуратуру с требованием начать уголовное расследование в отношении X, Meta и TikTok. Это связано с созданием и распространением сексуализированных дипфейков с помощью их инструментов искусственного интеллекта.

Политика • 17 февраля, 11:52 • 4106 просмотра
ЕС обновил список налоговых оффшоров - добавили Вьетнам, острова Теркс и Кайкос, а три страны исключили

Совет ЕС обновил перечень юрисдикций, не сотрудничающих в налоговой сфере, добавив Вьетнам и острова Теркс и Кайкос. Из списка исключили Фиджи, Самоа и Тринидад и Тобаго, оставив 10 стран и территорий.

Новости Мира • 17 февраля, 10:37 • 3863 просмотра
Макрон прилетел к Моди в Индию, сфокусированным на сделке по истребителям

Президент Франции Эммануэль Макрон начинает трехдневный визит в Индию, где встретится с премьер-министром Нарендрой Моди. Главные темы обсуждений – сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и потенциальный контракт на поставку 114 истребителей Dassault Rafale.

Новости Мира • 17 февраля, 07:18 • 4231 просмотра
Регулятор ЕС начал расследование в отношении чат-бота X Маска из-за сексуализированных ИИ-изображений

Европейский орган по защите данных начал расследование в отношении чат-бота Grok от X из-за создания ИИ-изображений сексуального характера без согласия. Это становится очередным свидетельством усиленного внимания регуляторов к платформе.

Новости Мира • 17 февраля, 06:48 • 4229 просмотра
ByteDance ограничит ИИ-инструменты после обвинений Disney в "виртуальном разгроме" авторских прав

ByteDance ограничит свою модель генерации видео Seedance 2. 0 после угроз судебными исками от Disney. Голливудские студии обвинили разработчиков в использовании "пиратских библиотек" для обучения нейросети.

Новости Мира • 17 февраля, 02:23 • 4469 просмотра
Компании Маска участвуют в секретной разработке Пентагона по рою дронов - Bloomberg

Компании Илона Маска SpaceX и xAI участвуют в новом секретном конкурсе Пентагона по разработке беспилотников с голосовым управлением. Целью является создание технологии роевого управления, которая преобразует голосовые команды в цифровые инструкции для нескольких дронов.

Новости Мира • 16 февраля, 21:05 • 4993 просмотра
В ГУР раскрыли более 30 предприятий "Калашникова", которые до сих пор избегали санкций

Украинская разведка обнародовала информацию о 39 предприятиях концерна "Калашников", часть из которых до сих пор не под санкциями. Эти компании производят разведывательные и ударные беспилотники, управляемые боеприпасы и другое военное оборудование.

Война в Украине • 16 февраля, 15:05 • 4037 просмотра
В соцсети Х произошел сбой, жалобы поступают из разных стран

Пользователи соцсети Х (бывший Twitter) из Украины, США, Польши, Великобритании, Франции и Германии сообщают о сбоях. Проблемы касаются работы веб-сайта, приложения и подключения к серверу.

Технологии • 16 февраля, 14:07 • 2641 просмотра
Эксклюзив
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее

17 февраля 2026 года произойдет солнечное затмение в Водолее, что принесет реформаторство, новые технологии и разрушение старых систем. Этот период обещает резкий скачок вперед, революционные настроения и формирование новых союзов.

Общество • 16 февраля, 12:57 • 37219 просмотра
Акции Alibaba упали после того, как Пентагон ненадолго добавил ее в "черный список"

Акции Alibaba Group Holding Ltd. возглавили распродажу акций китайских технологических компаний после того, как Пентагон добавил их в список компаний, оказывающих помощь военным. Позже Пентагон отозвал этот список без объяснений, но акции уже упали.

Экономика • 16 февраля, 07:59 • 4414 просмотра
OpenAI нанимает разработчика автономных агентов Питера Стейнберга для ускорения разработки ИИ-помощников

OpenAI привлекает Питера Стейнберга, разработчика OpenClaw, для ускорения создания ИИ-помощников. Его проект OpenClaw, собравший 160 000 звезд на GitHub, позволяет ИИ-агентам автономно управлять приложениями и нанимать людей.

Технологии • 16 февраля, 02:57 • 4009 просмотра
Правительство Великобритании вводит жесткие правила безопасности для чат-ботов для защиты детей от вредоносного контента

Правительство Великобритании ликвидирует правовую лазейку, позволявшую разработчикам ИИ избегать ответственности за распространение незаконных материалов. Теперь все поставщики чат-ботов должны соблюдать Закон о безопасности в Интернете.

Политика • 16 февраля, 01:02 • 4574 просмотра