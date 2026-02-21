OpenAI заблокировала учетную запись ChatGPT Джесси Ван Рутселар за шесть месяцев до стрельбы, в которой она подозревается. Компания обнаружила "противоправные действия", но не сообщила властям, поскольку это не соответствовало порогу угрозы.
Вьетнам договорился с администрацией Дональда Трампа о доступе к американским технологиям в сфере ИИ и полупроводников.
Amazon предупредила о масштабной угрозе: киберпреступники использовали ИИ для взлома более 600 брандмауэров в 55 странах за пять недель. Атаки нацелены на объекты с однофакторной аутентификацией и слабыми учетными данными.
Google выпустила Gemini 3. 1 Pro, новейшую версию своей мощной модели LLM, которая уже доступна в режиме предварительного просмотра. Новая модель значительно превосходит предыдущую Gemini 3 и возглавляет рейтинги независимых бенчмарков, таких как Humanity's Last Exam и APEX-Agents.
Meta сократила ежегодные выплаты опционами на акции примерно на 5% большинству своих сотрудников. Это происходит на фоне инвестиций в искусственный интеллект и строительства центров обработки данных.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что защита свободы слова в соцсетях является "чистой чушью", что противоречит внешней политике Дональда Трампа. Европейские страны рассматривают запреты соцсетей для несовершеннолетних, тогда как США критикуют такие действия как цензуру.
УНН рассказывает об уникальности американских самолетов, сколько стоят машины и благодаря чему обрели свою популярность.
Warner Bros Discovery возобновила переговоры с Paramount Skydance после того, как Netflix временно разрешил это. У компании есть время до 23 февраля, чтобы достичь договоренностей.
Еврокомиссия начала официальное расследование в отношении Shein из-за подозрений в нарушении европейского законодательства. Расследование касается продажи нелегальных товаров, а также дизайна сервиса, вызывающего привыкание.
Испанские власти обратились в прокуратуру с требованием начать уголовное расследование в отношении X, Meta и TikTok. Это связано с созданием и распространением сексуализированных дипфейков с помощью их инструментов искусственного интеллекта.
Совет ЕС обновил перечень юрисдикций, не сотрудничающих в налоговой сфере, добавив Вьетнам и острова Теркс и Кайкос. Из списка исключили Фиджи, Самоа и Тринидад и Тобаго, оставив 10 стран и территорий.
Президент Франции Эммануэль Макрон начинает трехдневный визит в Индию, где встретится с премьер-министром Нарендрой Моди. Главные темы обсуждений – сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и потенциальный контракт на поставку 114 истребителей Dassault Rafale.
Европейский орган по защите данных начал расследование в отношении чат-бота Grok от X из-за создания ИИ-изображений сексуального характера без согласия. Это становится очередным свидетельством усиленного внимания регуляторов к платформе.
ByteDance ограничит свою модель генерации видео Seedance 2. 0 после угроз судебными исками от Disney. Голливудские студии обвинили разработчиков в использовании "пиратских библиотек" для обучения нейросети.
Компании Илона Маска SpaceX и xAI участвуют в новом секретном конкурсе Пентагона по разработке беспилотников с голосовым управлением. Целью является создание технологии роевого управления, которая преобразует голосовые команды в цифровые инструкции для нескольких дронов.
Украинская разведка обнародовала информацию о 39 предприятиях концерна "Калашников", часть из которых до сих пор не под санкциями. Эти компании производят разведывательные и ударные беспилотники, управляемые боеприпасы и другое военное оборудование.
Пользователи соцсети Х (бывший Twitter) из Украины, США, Польши, Великобритании, Франции и Германии сообщают о сбоях. Проблемы касаются работы веб-сайта, приложения и подключения к серверу.
17 февраля 2026 года произойдет солнечное затмение в Водолее, что принесет реформаторство, новые технологии и разрушение старых систем. Этот период обещает резкий скачок вперед, революционные настроения и формирование новых союзов.
Акции Alibaba Group Holding Ltd. возглавили распродажу акций китайских технологических компаний после того, как Пентагон добавил их в список компаний, оказывающих помощь военным. Позже Пентагон отозвал этот список без объяснений, но акции уже упали.
OpenAI привлекает Питера Стейнберга, разработчика OpenClaw, для ускорения создания ИИ-помощников. Его проект OpenClaw, собравший 160 000 звезд на GitHub, позволяет ИИ-агентам автономно управлять приложениями и нанимать людей.
Правительство Великобритании ликвидирует правовую лазейку, позволявшую разработчикам ИИ избегать ответственности за распространение незаконных материалов. Теперь все поставщики чат-ботов должны соблюдать Закон о безопасности в Интернете.