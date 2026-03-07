$43.810.0050.900.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Claude обогнал ChatGPT после провала сделки с Пентагоном

Киев • УНН

 • 884 просмотра

Количество ежедневных загрузок Claude в США достигло 149 тысяч, опередив ChatGPT. Активная аудитория выросла на 183% после отказа Anthropic правительству США.

Claude обогнал ChatGPT после провала сделки с Пентагоном

Количество ежедневно активных пользователей Claude на мобильных устройствах в США растет, как и количество новых установок приложения после конфликта компании с Пентагоном, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch. 

Детали

После того, как генеральный директор Anthropic Дарио Амодей отказался разрешить правительству США использовать свои системы ИИ для массового наблюдения за американцами или для создания полностью автономного оружия, поставщик моделей ИИ, лежащих в основе Claude, был отмечен как риск для цепочки поставок.

Однако, как показывают данные, позиция Anthropic заставила многих потребителей отдать предпочтение этой модели.

По данным аналитической компании Appfigures, количество загрузок мобильного приложения Claude в США продолжает превышать количество загрузок ChatGPT. Последние данные от 2 марта показывают, что Claude имеет 149 000 ежедневных загрузок по сравнению со 124 000 у ChatGPT, согласно оценкам компании.

Хотя данные о количестве загрузок дают представление о том, сколько новых пользователей устанавливают программу впервые, данные об активных пользователях позволяют понять, сколько людей фактически ею пользуются.

В этом плане другой поставщик рыночной аналитики, Similarweb, обнаружил, что приложение Claude на устройствах iOS и Android 2 марта насчитывало 11,3 миллиона ежедневных активных пользователей, что на 183% больше, чем в начале года, когда использование составляло около 4 миллионов, и больше, чем 5 миллионов ежедневных активных пользователей.

Рост использования Claude позволил ему обогнать другие приложения на основе ИИ по количеству ежедневных активных пользователей, таких как Perplexity и Microsoft Copilot, но не других ведущих конкурентов, таких как ChatGPT. Частично это объясняется тем, что скачок в использовании Claude начался позже в этом месяце, совпав с новостями о напряженных переговорах Anthropic с Пентагоном. Если эти тенденции сохранятся в течение марта, приложение может занять более высокое место в рейтинге.

Конечно, ChatGPT по-прежнему значительно доминирует на рынке, на фоне того, как 2 марта количество его ежедневных активных пользователей на iOS и Android составляло 250,5 миллионов.

Similarweb также сообщает о росте веб-трафика Claude.

Хотя по объему веб-трафика Claude все еще значительно отстает от других ведущих поставщиков ИИ, в феврале его трафик вырос на 43% по сравнению с предыдущим месяцем и на 297,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По крайней мере, часть этого роста может быть обусловлена ​​снижением веб-трафика ChatGPT на 6,5% за тот же период. Gemini также показал небольшой рост на 2,1%, что медленнее, чем в предыдущие месяцы.

Компания Anthropic сама хвалит прогресс Claude, отмечая, что ее ИИ-чат-бот теперь регистрируется более 1 миллиона раз в день после того, как в минувшие выходные стал приложением №1 в американском App Store - и эту позицию он до сих пор удерживает. Приложение также занимает первое место в 15 других странах, включая Австрию, Бельгию, Канаду, Финляндию, Францию, Германию, Ирландию, Италию, Новую Зеландию, Норвегию, Португалию, Сингапур, Швейцарию и Великобританию.

Компания также отметила, что Claude ежедневно бьет собственный рекорд по количеству регистраций с начала прошлой недели во всех странах, где он доступен.

Тем временем, согласно более раннему отчету, количество удалений приложения ChatGPT растет.

Anthropic заявила, что не комментирует данные сторонних источников, но представитель компании отметил, что количество ежедневно активных пользователей увеличилось более чем в три раза с начала 2026 года, а количество платных подписчиков удвоилось.

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Тренд
Республика Ирландия
ЧатГПТ
Пентагон
Новая Зеландия
Австрия
Швейцария
Сингапур
Финляндия
Канада
Франция
Бельгия
Норвегия
Великобритания
Италия
Германия
Португалия
Соединённые Штаты