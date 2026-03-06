Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий
Киев • УНН
В ближайшие дни в Киеве состоится ряд художественных и культурных мероприятий в музеях, театрах и библиотеках. В частности, запланированы события по арт-терапии для людей с инвалидностью, а также спектакли, мастер-классы, экскурсии и т.д. Подробнее о том, как провести выходные интересно и куда стоит сходить 8 марта, расскажет УНН со ссылкой на Департамент культуры КГГА.
Музеи
Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева:
- постоянно действующие выставки: «Дневники войны» (совместно с музеем «Голоса мирных»); одного экспоната «Киевские традиции, которые оживают: кофепитие»;
- виртуальные экскурсии: «Бабий Яр. Виртуальное
воспоминание»; «Крещатик 1913 года»; «Цена свободы».
Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского:
- 7 марта – кураторская экскурсия по выставке «ИЗВЕСТНЫЕ/В КАДРЕ/ДОМА: Киев и Киевляне на фото Николая Озерова»;
- постоянно действующие выставки: «ИЗВЕСТНЫЕ/В КАДРЕ/ДОМА: Киев
и Киевляне на фото Николая Озерова»; «СВОИ/ЧУЖИЕ: люди, воспоминания, вещи Паньковской, 9»;
- ежедневно со среды по воскресенье – экскурсия с
кинопросмотром выставки.
Музей украинской диаспоры:
- 6 марта – 5 апреля – персональная выставка
украинской художницы Леси Бабляк «Жить жизнь»;
- постоянно действующие выставки: «Я вернусь в свою
Отчизну…»; «Наш Сикорский».
Музей шестидесятничества:
- постоянно действующие выставки: «Украинский Донбасс
шестидесятников» (семья Светличных, И. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горская); «Украинские лица зоны».
Музей "Усадьба на Кудрявке":
- 1–29 марта – выставка «Город-сад. Ботанический
микромир»;
- 7 марта – мастер-класс «Подарок для мамы».
Музей Шолом-Алейхема:
- 4 марта – 5 апреля – фотовыставка «Приветствуем, Ребе!»
к 60-летию Главного раввина Украины Моше Реувена Асмана;
- каждую субботу – лекционная программа «Страницы еврейской
истории и культуры».
Национальный музей декоративного искусства Украины:
- 7 марта – мастер-класс по ручной вышивке «Пасхальная
салфетка»;
- до 31 марта – выставка живописи и графики Алины
Гаевой «Вселенная наизнанку»;
- до 31 марта – интерактивная зона: виртуальная галерея «Мария Примаченко. Неизвестное». Произведения художницы из альбомов 1940-х гг;
виртуальный квест «Мир Екатерины Билокур».
Национальный музей "Киевская картинная галерея":
- 7 марта – кураторская экскурсия по выставке
«ЛИЦОМ К ЛИЦУ с Вильгельмом Котарбинским»;
- 7 марта – экскурсия по выставке
«Люди/People/Адамианеби»;
- до 8 марта – выставка «Люди/People/Adamianebi»
Темо Свирели;
- до 15 марта – выставка «Художественная родословная.
Наследственность и новаторство»;
- до 12 апреля – выставка «ЛИЦОМ К ЛИЦУ с Вильгельмом
Катарбинским».
Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко:
- 7, 8 марта – экскурсия по интерьерам Музея Ханенко;
- 7 марта – кураторская экскурсия по выставке «С
художницами, кураторками, золотыми закатами»;
- 8 марта – концерт Алексея Шмурака. Финисаж
выставки «С художницами, кураторками, золотыми закатами»;
- до 8 марта – выставка «С художницами, кураторками,
золотыми закатами»;
- каждую субботу – обзорные экскурсии по выставке «Африка:
директ»;
- каждое воскресенье – кураторские экскурсии по выставке «Африка:
директ»;
- каждые выходные – экскурсия по Музею Ханенко (расписание публикуется
накануне уикенда).
Музей выдающихся деятелей украинской культуры:
- 7 марта – лекция с чаепитием «Лысенко неофициальные»;
- 7 марта – концерт И. Карзановой, В. Школьной
(народное пение);
- 8 марта – лекция с чаепитием «Супруги
Саксаганские. Как двое стали одним целым»;
- экскурсии и события по заказу: «Welcome to
Starytskyi House» – экскурсия на английском языке; познавательно-развлекательная программа для групп дошкольников и школьников младшего возраста и семей с детьми «Волшебный фонарик»; мультимедийная программа для детей «По страницам первого украинского журнала для детей «Молодая Украина»; тематическая экскурсия «Семья Старицких в Киеве»
Музей книги и книгопечатания Украины:
- 5 марта – 12 апреля – выставка «Весна. Женские имена бойчукизма» совместно с ГП «Национальный центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом»;
- 7 марта – концерт классической музыки от
Национальной филармонии Украины;
- 8 марта – мастер-класс по «Истории живописи и
основы книжной иллюминации».
- выставки в течение марта: иллюстрированных изданий
сборника поэзий Т. Шевченко «Кобзарь» и оригинальных иллюстраций украинских художников к его произведениям в рамках программы «Дух Шевченко нас закаляет»; «Художник национального сознания и бунта» к 95-летию Лины Костенко; акварелей, иллюминаций «История живописи и основы книжной иллюминации» от реконструктора Дмитрия Чубия и художницы Танаки Павловой; художника Романа Селивачева «Где твое, смерть, жало?».
Национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость":
- 6–23 марта – документальная фотовыставка, «Я – женщина. Я – воин. Я – Украина»;
- 7 марта – мероприятие для Защитников и Защитниц по программе «Музейные встречи» в рамках проекта «Крепость без барьеров» для улучшения социальной и психологической реабилитации (совместно с БФ «Братство
добрых сердец»);
- до 11 марта – документальная фотовыставка к годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину «Героическое противостояние. Высокая цена Свободы».
Театральные представления с участием актеров театра "Маскам Рад":
- 7 марта – спектакль «Звезда»;
- 8 марта – спектакль «Любовь навсегда»;
- 8 марта – кино-хит «Вечная любовь».
Дом-музей М. Заньковецкой:
- 6 марта – мастер-класс «Вытынанка. Птица» к
Шевченковским дням;
- 6 марта – лекция о феминистском кино Украины и
выдающихся женщинах;
- до 12 марта – выставка «Киев–Харьков. Одна жизнь».
НЦНК "Музей Ивана Гончара":
- 8 марта – веснянки/мастерская пения с Юлией
Миколайчук;
- до 29 марта – выставка «Спасенные воспоминания:
культурное наследие Запорожья»;
- до 10 июня – виртуальная 3D выставка «Иван Гончар.
Собиратель»;
- до 31 декабря 2026 – выставка «Исконные» совместно с
WWF-Украина на платформе Google Arts&Culture.
Музей-мастерская И. П. Кавалеридзе:
- 1–14 марта – персональная выставка Андриана Бабюка
«Женщина и море».
- Литературно-мемориальный музей-квартира П. Г.
Тычины:
- 7 марта – тематическая экскурсия «Одинока ты,
одинок я...»;
- 8 марта – литературная гостиная Елены Смовженко:
Лина Костенко. О любви и нежности;
- до 14 марта – выставка Даниила Ноздри «В созвездии
весеннего Солнца».
Киевский литературно-мемориальный музей Максима Рыльского:
- 7 марта – ко дню рождения Т. Шевченко «Код
Екатерины». Встреча с языковедом Виталием Радчуком;
- 7 марта – «Вербовая ветка зацвела! Миниатюра к
поэзии». Учимся рисовать и не только. Арт-терапия для людей с инвалидностью.
Музей гетманства:
- 1–31 марта – выставка рисунков, эскизов и зарисовок мультипликатора и режиссера Владимира Дахно к мультфильму «Как
казаки…» из коллекции А. Кулагина;
- 3–20 марта – выставка живописи Ольги Шинкаренко
«Знаки Зодиака и Аммониты»;
- 6 марта – вечер памяти Владимира Дахно, автора
мультсериала «Как казаки»;
- 7 марта – лекция «Собирательница украинского прошлого
Пелагея Литвинова-Бартош».
Государственный политехнический музей имени Бориса Патона:
- 6 марта – выставка «Наша Основа». Проект
рассказывает об археологических находках во время строительства метро;
- обзорные и тематические экскурсии по запросу.
Театры
Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра:
Главная сцена
- 7 марта – «Доктор Айболит», мюзикл;
- 8 марта – «Откуда берутся дети?», исследование.
Детское пространство
- 7 марта – «Осторожно, незнакомец!», интерактивная
сказка для самых маленьких.
Киевский академический театр "Колесо":
- 6 марта – «Два аромата розы»;
- 7 и 8 марта – «В Киеве, на Подоле.., или «Где вы
сохните белье?»;
- 7 и 8 марта – «Flower boom» (Цветочный бум).
Киевская опера:
- 6 марта – балет в 2 действиях «Сойчино крыло»;
- 7 марта – концерт солистов в сопровождении
симфонического оркестра «Весна в большом городе»;
- 8 марта – балеты в одном действии «Далеко по соседству
/ Истории в стиле Танго».
"Киевский академический театр на Печерске":
- 6 марта – «Каменный властелин», романтическая легенда;
- 7 марта – «Искусство договариваться», комедийный
социальный мюзикл;
- 8 марта – «Арлекино», комедия масок (спектакль
студентов актерского курса).
Национальная оперетта Украины:
- 6, 7 марта – спектакль «Тебе Любимой»;
- 8 марта – спектакль «Целуй меня, Кэт!».
Театр драмы и комедии на Левом берегу:
- 6 марта – «Альбатросы». Смешные и красивые истории
о любви и космосе;
- 7 марта – «Сын». Драма;
- 7 марта – «Дурко». Неонуарная трагикомедия;
- 8 марта – «Работа с Тенью». Спектакль на малой
сцене;
- 8 марта – «Идеальная пара». Пикантная комедия.
Библиотеки
Центральная районная библиотека "Печерская":
- 2–8 марта – художественная выставка талантливых любителей
«Калейдоскоп талантов».
Библиотека им. А. Вишни:
- 8 марта – литературная гостиная «Вишневые встречи».
Публичная библиотека им. Леси Украинки:
- 1–15 марта – книжная выставка «Анджей Вайда в
театре и кино»;
- 3–19 марта – книжная выставка «Краски женской
души»;
- 6 и 7 марта – театральное представление мастерской
Лазович «Марлен Дитрих. Моя весна»;
- 7 марта – поэтические чтения на разных языках «Поэт,
которого читает мир» (ко дню рождения Тараса Шевченко);
- до 11 марта – книжная выставка «Украинский
прозаик исторических бестселлеров», к 125-летию со дня рождения С.
Скляренко;
- каждый понедельник – просмотры фильмов на языке оригинала;
- каждый четверг – арт-терапевтические встречи с психологом
Юлией Фоминых;
- каждую субботу – English Speaking Club.
Центральная библиотека им. Т. Г. Шевченко для детей:
- 6 марта – художественный мастер-класс по мотивам картин
Тараса Шевченко «Шевченко-художник»;
- 6 марта – флешмоб-акция «Шевченко: так вижу» (к 212-летию со дня его рождения и в рамках Шевченковского марта «Зоре моя вечерняя, взойди над горой..»).
Специализированная молодежная библиотека города Киева:
- 6 марта – книжная выставка «Мелодия, ставшая душой: Творческий мир Александра Билаша» к 95-летию со дня рождения композитора;
- 7 марта – книжная выставка «Женщины, изменившие
мир: Почему мы празднуем 8 марта»;
- в течение месяца – настольные игры «Игродень в
молодежной»;
- каждый понедельник и каждую среду – курс лекций и практические
занятия «Мобильная грамотность». Смартфон для взрослых;
- каждый вторник – практические занятия «Уроки рисования
карандашом или в технике акварель»;
- каждую среду – библиографические обзоры новых поступлений
«Литературные новинки»;
- каждый четверг – курсы по украинскому языку «Какое прекрасное
родное слово».
