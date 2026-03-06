$43.810.09
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий

Киев • УНН

 • 162 просмотра

В Киеве состоится ряд художественных и культурных мероприятий в музеях, театрах и библиотеках. Запланированные события включают арт-терапию для людей с инвалидностью, спектакли, мастер-классы и экскурсии.

Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий
Фото: КГГА

В ближайшие дни в Киеве состоится ряд художественных и культурных мероприятий в музеях, театрах и библиотеках. В частности, запланированы события по арт-терапии для людей с инвалидностью, а также спектакли, мастер-классы, экскурсии и т.д. Подробнее о том, как провести выходные интересно и куда стоит сходить 8 марта, расскажет УНН со ссылкой на Департамент культуры КГГА.

Музеи

Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева:

  • постоянно действующие выставки: «Дневники войны» (совместно с музеем «Голоса мирных»); одного экспоната «Киевские традиции, которые оживают: кофепитие»;
    • виртуальные экскурсии: «Бабий Яр. Виртуальное воспоминание»; «Крещатик 1913 года»; «Цена свободы».

      Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского:

      • 7 марта – кураторская экскурсия по выставке «ИЗВЕСТНЫЕ/В КАДРЕ/ДОМА: Киев и Киевляне на фото Николая Озерова»;
        • постоянно действующие выставки: «ИЗВЕСТНЫЕ/В КАДРЕ/ДОМА: Киев и Киевляне на фото Николая Озерова»; «СВОИ/ЧУЖИЕ: люди, воспоминания, вещи Паньковской, 9»;
          • ежедневно со среды по воскресенье – экскурсия с кинопросмотром выставки.

            Музей украинской диаспоры:

            • 6 марта – 5 апреля – персональная выставка украинской художницы Леси Бабляк «Жить жизнь»;
              • постоянно действующие выставки: «Я вернусь в свою Отчизну…»; «Наш Сикорский».

                Музей шестидесятничества:

                • постоянно действующие выставки: «Украинский Донбасс шестидесятников» (семья Светличных, И. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горская); «Украинские лица зоны».

                  Музей "Усадьба на Кудрявке":

                  • 1–29 марта – выставка «Город-сад. Ботанический микромир»;
                    • 7 марта – мастер-класс «Подарок для мамы».

                      Музей Шолом-Алейхема:

                      • 4 марта – 5 апреля – фотовыставка «Приветствуем, Ребе!» к 60-летию Главного раввина Украины Моше Реувена Асмана;
                        • каждую субботу – лекционная программа «Страницы еврейской истории и культуры».

                          Национальный музей декоративного искусства Украины:

                          • 7 марта – мастер-класс по ручной вышивке «Пасхальная салфетка»;
                            • до 31 марта – выставка живописи и графики Алины Гаевой «Вселенная наизнанку»;
                              • до 31 марта – интерактивная зона: виртуальная галерея «Мария Примаченко. Неизвестное». Произведения художницы из альбомов 1940-х гг; виртуальный квест «Мир Екатерины Билокур».

                                Национальный музей "Киевская картинная галерея":

                                • 7 марта – кураторская экскурсия по выставке «ЛИЦОМ К ЛИЦУ с Вильгельмом Котарбинским»;
                                  • 7 марта – экскурсия по выставке «Люди/People/Адамианеби»;
                                    • до 8 марта – выставка «Люди/People/Adamianebi» Темо Свирели;
                                      • до 15 марта – выставка «Художественная родословная. Наследственность и новаторство»;
                                        • до 12 апреля – выставка «ЛИЦОМ К ЛИЦУ с Вильгельмом Катарбинским».

                                          Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко:

                                          • 7, 8 марта – экскурсия по интерьерам Музея Ханенко;
                                            • 7 марта – кураторская экскурсия по выставке «С художницами, кураторками, золотыми закатами»;
                                              • 8 марта – концерт Алексея Шмурака. Финисаж выставки «С художницами, кураторками, золотыми закатами»;
                                                • до 8 марта – выставка «С художницами, кураторками, золотыми закатами»;
                                                  • каждую субботу – обзорные экскурсии по выставке «Африка: директ»;
                                                    • каждое воскресенье – кураторские экскурсии по выставке «Африка: директ»;
                                                      • каждые выходные – экскурсия по Музею Ханенко (расписание публикуется накануне уикенда).

                                                        Музей выдающихся деятелей украинской культуры:

                                                        • 7 марта – лекция с чаепитием «Лысенко неофициальные»;
                                                          • 7 марта – концерт И. Карзановой, В. Школьной (народное пение);
                                                            • 8 марта – лекция с чаепитием «Супруги Саксаганские. Как двое стали одним целым»;
                                                              • экскурсии и события по заказу: «Welcome to Starytskyi House» – экскурсия на английском языке; познавательно-развлекательная программа для групп дошкольников и школьников младшего возраста и семей с детьми «Волшебный фонарик»; мультимедийная программа для детей «По страницам первого украинского журнала для детей «Молодая Украина»; тематическая экскурсия «Семья Старицких в Киеве»

                                                                Музей книги и книгопечатания Украины:

                                                                • 5 марта – 12 апреля – выставка «Весна. Женские имена бойчукизма» совместно с ГП «Национальный центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом»;
                                                                  • 7 марта – концерт классической музыки от Национальной филармонии Украины;
                                                                    • 8 марта – мастер-класс по «Истории живописи и основы книжной иллюминации».
                                                                      • выставки в течение марта: иллюстрированных изданий сборника поэзий Т. Шевченко «Кобзарь» и оригинальных иллюстраций украинских художников к его произведениям в рамках программы «Дух Шевченко нас закаляет»; «Художник национального сознания и бунта» к 95-летию Лины Костенко; акварелей, иллюминаций «История живописи и основы книжной иллюминации» от реконструктора Дмитрия Чубия и художницы Танаки Павловой; художника Романа Селивачева «Где твое, смерть, жало?».

                                                                        Национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость":

                                                                        • 6–23 марта – документальная фотовыставка, «Я – женщина. Я – воин. Я – Украина»;
                                                                          • 7 марта – мероприятие для Защитников и Защитниц по программе «Музейные встречи» в рамках проекта «Крепость без барьеров» для улучшения социальной и психологической реабилитации (совместно с БФ «Братство добрых сердец»);
                                                                            • до 11 марта – документальная фотовыставка к годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину «Героическое противостояние. Высокая цена Свободы».

                                                                              Театральные представления с участием актеров театра "Маскам Рад":

                                                                              • 7 марта – спектакль «Звезда»;
                                                                                • 8 марта – спектакль «Любовь навсегда»;
                                                                                  • 8 марта – кино-хит «Вечная любовь».

                                                                                    Дом-музей М. Заньковецкой:

                                                                                    • 6 марта – мастер-класс «Вытынанка. Птица» к Шевченковским дням;
                                                                                      • 6 марта – лекция о феминистском кино Украины и выдающихся женщинах;
                                                                                        • до 12 марта – выставка «Киев–Харьков. Одна жизнь».

                                                                                          НЦНК "Музей Ивана Гончара":

                                                                                          • 8 марта – веснянки/мастерская пения с Юлией Миколайчук;
                                                                                            • до 29 марта – выставка «Спасенные воспоминания: культурное наследие Запорожья»;
                                                                                              • до 10 июня – виртуальная 3D выставка «Иван Гончар. Собиратель»;
                                                                                                • до 31 декабря 2026 – выставка «Исконные» совместно с WWF-Украина на платформе Google Arts&Culture.

                                                                                                  Музей-мастерская И. П. Кавалеридзе:

                                                                                                  • 1–14 марта – персональная выставка Андриана Бабюка «Женщина и море».
                                                                                                    • Литературно-мемориальный музей-квартира П. Г. Тычины:
                                                                                                      • 7 марта – тематическая экскурсия «Одинока ты, одинок я...»;
                                                                                                        • 8 марта – литературная гостиная Елены Смовженко: Лина Костенко. О любви и нежности;
                                                                                                          • до 14 марта – выставка Даниила Ноздри «В созвездии весеннего Солнца».

                                                                                                            Киевский литературно-мемориальный музей Максима Рыльского:

                                                                                                            • 7 марта – ко дню рождения Т. Шевченко «Код Екатерины». Встреча с языковедом Виталием Радчуком;
                                                                                                              • 7 марта – «Вербовая ветка зацвела! Миниатюра к поэзии». Учимся рисовать и не только. Арт-терапия для людей с инвалидностью.

                                                                                                                Музей гетманства:

                                                                                                                • 1–31 марта – выставка рисунков, эскизов и зарисовок мультипликатора и режиссера Владимира Дахно к мультфильму «Как казаки…» из коллекции А. Кулагина;
                                                                                                                  • 3–20 марта – выставка живописи Ольги Шинкаренко «Знаки Зодиака и Аммониты»;
                                                                                                                    • 6 марта – вечер памяти Владимира Дахно, автора мультсериала «Как казаки»;
                                                                                                                      • 7 марта – лекция «Собирательница украинского прошлого Пелагея Литвинова-Бартош».

                                                                                                                        Государственный политехнический музей имени Бориса Патона:

                                                                                                                        • 6 марта – выставка «Наша Основа». Проект рассказывает об археологических находках во время строительства метро;
                                                                                                                          • обзорные и тематические экскурсии по запросу.

                                                                                                                            Театры

                                                                                                                            Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра:

                                                                                                                            Главная сцена

                                                                                                                            • 7 марта – «Доктор Айболит», мюзикл;
                                                                                                                              • 8 марта – «Откуда берутся дети?», исследование.

                                                                                                                                Детское пространство

                                                                                                                                • 7 марта – «Осторожно, незнакомец!», интерактивная сказка для самых маленьких.

                                                                                                                                  Киевский академический театр "Колесо":

                                                                                                                                  • 6 марта – «Два аромата розы»;
                                                                                                                                    • 7 и 8 марта – «В Киеве, на Подоле.., или «Где вы сохните белье?»;
                                                                                                                                      • 7 и 8 марта – «Flower boom» (Цветочный бум).

                                                                                                                                        Киевская опера:

                                                                                                                                        • 6 марта – балет в 2 действиях «Сойчино крыло»;
                                                                                                                                          • 7 марта – концерт солистов в сопровождении симфонического оркестра «Весна в большом городе»;
                                                                                                                                            • 8 марта – балеты в одном действии «Далеко по соседству / Истории в стиле Танго».

                                                                                                                                              "Киевский академический театр на Печерске":

                                                                                                                                              • 6 марта – «Каменный властелин», романтическая легенда;
                                                                                                                                                • 7 марта – «Искусство договариваться», комедийный социальный мюзикл;
                                                                                                                                                  • 8 марта – «Арлекино», комедия масок (спектакль студентов актерского курса).

                                                                                                                                                    Национальная оперетта Украины:

                                                                                                                                                    • 6, 7 марта – спектакль «Тебе Любимой»;
                                                                                                                                                      • 8 марта – спектакль «Целуй меня, Кэт!».

                                                                                                                                                        Театр драмы и комедии на Левом берегу:

                                                                                                                                                        • 6 марта – «Альбатросы». Смешные и красивые истории о любви и космосе;
                                                                                                                                                          • 7 марта – «Сын». Драма;
                                                                                                                                                            • 7 марта – «Дурко». Неонуарная трагикомедия;
                                                                                                                                                              • 8 марта – «Работа с Тенью». Спектакль на малой сцене;
                                                                                                                                                                • 8 марта – «Идеальная пара». Пикантная комедия.

                                                                                                                                                                  Библиотеки

                                                                                                                                                                  Центральная районная библиотека "Печерская":

                                                                                                                                                                  • 2–8 марта – художественная выставка талантливых любителей «Калейдоскоп талантов».

                                                                                                                                                                    Библиотека им. А. Вишни:

                                                                                                                                                                    • 8 марта – литературная гостиная «Вишневые встречи».

                                                                                                                                                                      Публичная библиотека им. Леси Украинки:

                                                                                                                                                                      • 1–15 марта – книжная выставка «Анджей Вайда в театре и кино»;
                                                                                                                                                                        • 3–19 марта – книжная выставка «Краски женской души»;
                                                                                                                                                                          • 6 и 7 марта – театральное представление мастерской Лазович «Марлен Дитрих. Моя весна»;
                                                                                                                                                                            • 7 марта – поэтические чтения на разных языках «Поэт, которого читает мир» (ко дню рождения Тараса Шевченко); 
                                                                                                                                                                              • до 11 марта – книжная выставка «Украинский прозаик исторических бестселлеров», к 125-летию со дня рождения С. Скляренко; 
                                                                                                                                                                                • каждый понедельник – просмотры фильмов на языке оригинала;
                                                                                                                                                                                  • каждый четверг – арт-терапевтические встречи с психологом Юлией Фоминых;
                                                                                                                                                                                    • каждую субботу – English Speaking Club.

                                                                                                                                                                                      Центральная библиотека им. Т. Г. Шевченко для детей:

                                                                                                                                                                                      • 6 марта – художественный мастер-класс по мотивам картин Тараса Шевченко «Шевченко-художник»;
                                                                                                                                                                                        • 6 марта – флешмоб-акция «Шевченко: так вижу» (к 212-летию со дня его рождения и в рамках Шевченковского марта «Зоре моя вечерняя, взойди над горой..»).

                                                                                                                                                                                          Специализированная молодежная библиотека города Киева:

                                                                                                                                                                                          • 6 марта – книжная выставка «Мелодия, ставшая душой: Творческий мир Александра Билаша» к 95-летию со дня рождения композитора;
                                                                                                                                                                                            • 7 марта – книжная выставка «Женщины, изменившие мир: Почему мы празднуем 8 марта»;
                                                                                                                                                                                              • в течение месяца – настольные игры «Игродень в молодежной»;
                                                                                                                                                                                                • каждый понедельник и каждую среду – курс лекций и практические занятия «Мобильная грамотность». Смартфон для взрослых;
                                                                                                                                                                                                  • каждый вторник – практические занятия «Уроки рисования карандашом или в технике акварель»;
                                                                                                                                                                                                    • каждую среду – библиографические обзоры новых поступлений «Литературные новинки»;
                                                                                                                                                                                                      • каждый четверг – курсы по украинскому языку «Какое прекрасное родное слово».

