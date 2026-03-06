«Оскар-2026» в Украине будет комментировать известный актер

$43.720.26
50.830.37
ukenru
23:07 • 8736 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 18575 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 24144 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 54170 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 95318 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 50240 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 44405 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 70972 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 26703 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 50397 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.6м/с
84%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Иране заявили, что готовы противостоять любому наземному вторжению США и не видят причин для переговоров5 марта, 19:09 • 6330 просмотра
Британский суд отклонил запрос об экстрадиции нардепа Дмитрука в Украину5 марта, 19:23 • 4970 просмотра
Сегодня ни один нефтяной танкер не прошел через Ормузский пролив - СМИ5 марта, 19:35 • 5872 просмотра
США закрывают свое посольство в Кувейте5 марта, 20:00 • 5260 просмотра
Французский эвакуационный самолет развернулся во время полета из-за ракетного обстрела5 марта, 20:12 • 5152 просмотра
публикации
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 27235 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 57074 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 70972 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 79626 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 79347 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Нарендра Моди
Музыкант
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде02:40 • 2442 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 11881 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 14793 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 36183 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 42982 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Дипломатка
Социальная сеть
Фильм

«Оскар-2026» в Украине будет комментировать известный актер

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Прямую трансляцию церемонии «Оскар» в Украине покажет «Суспільне Культура» в ночь с 15 на 16 марта. Комментировать событие будет актер Алексей Гнатковский, перевод обеспечат Юрий Мазур и Людмила Дяченко.

«Оскар-2026» в Украине будет комментировать известный актер

В ночь с 15 на 16 марта украинские зрители смогут увидеть прямую трансляцию церемонии вручения премии "Оскар" на телеканале "Суспільне Культура". Комментировать событие будет актер театра и кино, а также режиссер Алексей Гнатковский, а перевод на украинский язык обеспечат синхронные переводчики Юрий Мазур и Людмила Дяченко, передает УНН со ссылкой на "Суспільне Культура".

Детали

Алексей Гнатковский также станет ведущим предшоу, которое будет предшествовать основной части церемонии. Перевод прямого эфира на украинский язык будут обеспечивать синхронные переводчики Юрий Мазур и Людмила Дяченко. Они имеют значительный опыт работы как в Украине, так и за рубежом, в частности сотрудничали с международными организациями и работали на различных кинофестивалях. Для зрителей с нарушениями слуха на протяжении всей трансляции будет доступен перевод на жестовый язык. Его будут осуществлять переводчицы Суспільного — Анфиса Худашова и Лада Соколюк.

Предшоу начнется в 23:00. В 00:30 стартует трансляция с красной дорожки, а сама церемония вручения наград — в 01:00. Телеканал "Суспільне Культура" обладает эксклюзивными правами на показ премии "Оскар" в Украине до 2028 года включительно. Это означает, что именно этот вещатель будет транслировать и юбилейную, сотую церемонию. Нынешнее событие во второй раз подряд проведет известный американский телеведущий, комик и продюсер Конан О’Брайен — лауреат премии "Эмми".

Больше всего номинаций в этом году получила лента "Грешники" — фильм представлен сразу в 16 категориях. Таким образом картина превзошла предыдущий рекорд, который долгое время удерживали ленты "Все о Еве", "Титаник" и "Ла-Ла Ленд", которые в свое время имели по 14 номинаций. В то же время актер Тимоти Шаламе стал самым молодым исполнителем, которого трижды номинировали на "Оскар" в категории "Лучший актер" со времен Марлона Брандо. Организаторы премии также сообщили, что во время церемонии прозвучат только две из пяти песен, претендующих на награду. Речь идет о композициях "Голден" из анимационного фильма "Кейпоп-охотницы на демонов" и "Я солгал тебе" из ленты "Грешники".

Такое решение объяснили ограничениями телевизионного эфира и обновленным форматом шоу. В то же время документальная работа украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" в этом году не попала в список номинантов. Вместо этого в этой категории представлен фильм "Господин Никто против Путина" (Mr. Nobody Against Putin). Лента рассказывает историю учителя Павла Таланкина из шахтерского городка возле Уральских гор, который фиксирует жизнь своих учеников и одновременно документирует влияние российской власти на формирование общественного мнения во время российско-украинской войны.

Организаторы кинопремии Оскар объявили имена новых звездных ведущих 98-й церемонии награждения27.02.26, 03:15 • 8169 просмотров

Станислав Кармазин

Культура
российская пропаганда
Режиссер
Война в Украине
Фильм
Украина