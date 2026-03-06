«Оскар-2026» в Украине будет комментировать известный актер

В ночь с 15 на 16 марта украинские зрители смогут увидеть прямую трансляцию церемонии вручения премии "Оскар" на телеканале "Суспільне Культура". Комментировать событие будет актер театра и кино, а также режиссер Алексей Гнатковский, а перевод на украинский язык обеспечат синхронные переводчики Юрий Мазур и Людмила Дяченко, передает УНН со ссылкой на "Суспільне Культура".

Детали

Алексей Гнатковский также станет ведущим предшоу, которое будет предшествовать основной части церемонии. Перевод прямого эфира на украинский язык будут обеспечивать синхронные переводчики Юрий Мазур и Людмила Дяченко. Они имеют значительный опыт работы как в Украине, так и за рубежом, в частности сотрудничали с международными организациями и работали на различных кинофестивалях. Для зрителей с нарушениями слуха на протяжении всей трансляции будет доступен перевод на жестовый язык. Его будут осуществлять переводчицы Суспільного — Анфиса Худашова и Лада Соколюк.

Предшоу начнется в 23:00. В 00:30 стартует трансляция с красной дорожки, а сама церемония вручения наград — в 01:00. Телеканал "Суспільне Культура" обладает эксклюзивными правами на показ премии "Оскар" в Украине до 2028 года включительно. Это означает, что именно этот вещатель будет транслировать и юбилейную, сотую церемонию. Нынешнее событие во второй раз подряд проведет известный американский телеведущий, комик и продюсер Конан О’Брайен — лауреат премии "Эмми".

Больше всего номинаций в этом году получила лента "Грешники" — фильм представлен сразу в 16 категориях. Таким образом картина превзошла предыдущий рекорд, который долгое время удерживали ленты "Все о Еве", "Титаник" и "Ла-Ла Ленд", которые в свое время имели по 14 номинаций. В то же время актер Тимоти Шаламе стал самым молодым исполнителем, которого трижды номинировали на "Оскар" в категории "Лучший актер" со времен Марлона Брандо. Организаторы премии также сообщили, что во время церемонии прозвучат только две из пяти песен, претендующих на награду. Речь идет о композициях "Голден" из анимационного фильма "Кейпоп-охотницы на демонов" и "Я солгал тебе" из ленты "Грешники".

Такое решение объяснили ограничениями телевизионного эфира и обновленным форматом шоу. В то же время документальная работа украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" в этом году не попала в список номинантов. Вместо этого в этой категории представлен фильм "Господин Никто против Путина" (Mr. Nobody Against Putin). Лента рассказывает историю учителя Павла Таланкина из шахтерского городка возле Уральских гор, который фиксирует жизнь своих учеников и одновременно документирует влияние российской власти на формирование общественного мнения во время российско-украинской войны.

