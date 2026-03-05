Израиль заявляет, что 40% ракетных установок Ирана все еще целы, но обещает больше "сюрпризов"
Киев • УНН
Главный израильский генерал заявил, что ВВС Израиля уничтожили 80% иранской противовоздушной обороны и 60% пусковых установок. Угроза еще не устранена, и военные переходят к следующему этапу операции.
Главный израильский генерал в четверг заявил, что израильские военные ослабили большую часть иранской противовоздушной обороны и, в частности, поразили позиции, используемые для запуска ракет в сторону Израиля, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Генерал-лейтенант Эяль Замир, начальник Генерального штаба армии, заявил, что ВВС Израиля уничтожили 80% иранской противовоздушной обороны и 60% пусковых установок, но отметил, что "угроза еще не устранена. Каждая ракета смертоносна и представляет опасность".
США получат полный контроль над воздушным пространством Ирана в ближайшие часы - Белый дом04.03.26, 20:45 • 9670 просмотров
"Сейчас мы переходим к следующему этапу операции. На этом этапе мы и впредь будем разрушать режим и его военный потенциал. Впереди нас ждут дополнительные сюрпризы, которые я не намерен раскрывать", — сказал Замир.
США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения - Трамп02.03.26, 19:14 • 14786 просмотров