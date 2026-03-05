Израиль заявляет, что 40% ракетных установок Ирана все еще целы, но обещает больше "сюрпризов"

$43.720.26
17:43
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
17:39
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59
Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - APPhoto5 марта, 13:04
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo15:38
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto18:11
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo15:38
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28
Израиль заявляет, что 40% ракетных установок Ирана все еще целы, но обещает больше "сюрпризов"

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Главный израильский генерал заявил, что ВВС Израиля уничтожили 80% иранской противовоздушной обороны и 60% пусковых установок. Угроза еще не устранена, и военные переходят к следующему этапу операции.

Израиль заявляет, что 40% ракетных установок Ирана все еще целы, но обещает больше "сюрпризов"

Главный израильский генерал в четверг заявил, что израильские военные ослабили большую часть иранской противовоздушной обороны и, в частности, поразили позиции, используемые для запуска ракет в сторону Израиля, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Генерал-лейтенант Эяль Замир, начальник Генерального штаба армии, заявил, что ВВС Израиля уничтожили 80% иранской противовоздушной обороны и 60% пусковых установок, но отметил, что "угроза еще не устранена. Каждая ракета смертоносна и представляет опасность".

США получат полный контроль над воздушным пространством Ирана в ближайшие часы - Белый дом04.03.26, 20:45 • 9670 просмотров

"Сейчас мы переходим к следующему этапу операции. На этом этапе мы и впредь будем разрушать режим и его военный потенциал. Впереди нас ждут дополнительные сюрпризы, которые я не намерен раскрывать", — сказал Замир.

США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения - Трамп02.03.26, 19:14 • 14786 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира